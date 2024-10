Park Towers, ipotesi di danno erariale per oltre 300mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Un danno erariale di oltre 300mila euro: è l’ipotesi della Corte dei conti sulla vicenda delle Park Towers di via Crescenzago a Milano. I magistrati contabili hanno notificato un “invito a fornire deduzioni” a tre dipendenti del Comune di Milano, gli stessi che sono tra gli indagati dalla Procura, sul presunto danno alle casse municipali conseguenza dei presunti reati contestati.

La Corte dei conti - ed è il primo caso di questo genere - si sta muovendo in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata alcuni giorni fa dai pm, all’esito delle indagini della Gdf, per lottizzazione abusiva, abuso edilizio e abuso d’ufficio a carico di sei persone. Tra loro appunto, un dirigente, un responsabile e un tecnico dello Sportello unico per l’edilizia di Palazzo Marino.

Il progetto della società immobiliare Bluestone prevede due grattacieli di 81 e 59 metri e un terzo edificio di una decina di metri affacciati sul Parco Lambro, là dove sorgevano due capannoni industriali. L’udienza preliminare davanti al gup di Milano è fissata per il prossimo 4 dicembre.