Paura a Bologna, esplode uno stabilimento della Toyota Material Handling

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, 23 ottobre, a Calderara di Reno, un quartiere di Bologna, dove si è verificata un'esplosione all'interno di un capannone della Toyota Material Handling. Le informazioni sono ancora confuse, ma a quanto sembra ci sarebbe una vittima oltre a tre feriti gravi.

La deflagrazione

Secondo quanto riferito sino ad ora dai quotidiani locali, il terribile episodio si è verificato intorno alle 17.20 di oggi, mercoledì 23 ottobre, a Bologna. Per la precisione nello stabilimento in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale, dove si trova un capannone della Toyota Material Handling, una multinazionale nella movimentazione di merci e nella produzione di carrelli controbilanciati elettrici.

Sembra che ad esplodere sia stato un compressore, e la terribile deflagrazione avrebbe fatto crollare una parte dello stabile. A dare l'allarme sono stati i residenti, allertati dal fortissimo rumore. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della stazione più vicina, oltre agli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine locale. A essere mobilitato anche un elicottero destinato alle operazioni di elisoccorso.

I soccorritori hanno cercato di prestare aiuto a tutti coloro che si trovavano all'interno dell'edificio. Stando alle prime informazioni rilasciate, ci sarebbe una vittima e almeno tre feriti gravi, trasportati di corsa in ospedale. In questo momento le unità di soccorso stanno controllando fra le macerie alla ricerca di eventuali altri feriti rimasti intrappolati.

