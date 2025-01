Paura a Brescia, incendio in ospedale: una donna gravemente ustionata

Ascolta ora 00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

Sembrava una tranquilla notte come le altre, quando improvvisamente è divampato l'incendio e ha gettato i presenti nel terrore. Momenti di grande ansia a Brescia, dove il reparto di terza medicina degli Spedali civili - tra la scala 5 e la scala 6 - è stato interessato dalle fiamme verso le 4. Una donna è rimasta gravemente ustionata e ora si trova in terapia intensiva: c'è forte apprensione per le sue condizioni. Invece altre 27 persone sono sotto osservazione, ma il loro stato di salute non desterebbe preoccupazione.

Per fortuna il sistema di rilevazione anti-incendio è scattato immediatamente e questo ha consentito di circoscrivere il fuoco in pochissimo tempo. Così è stato evitato il peggio. In un secondo momento sono giunti sul posto i vigili del fuoco: al loro arrivo, il rogo era già stato domato. Il reparto è stato evacuato.

Al momento non si esclude che tutto possa essere stato causato da una sigaretta accesa da un

paziente, che avrebbe dato fuoco a un materasso in una stanza del reparto di degenza. Ma le indagini sono solamente nella prima fase e nelle prossime ore i rilievi del caso faranno luce sull'effettiva origine delle fiamme.