"Dacci i soldi e tutto il viagra". Il farmacista sindaco resiste al ladro e viene accoltellato

Tanta paura questo pomeriggio all'interno di una farmacia di Barlassina (Monza e Brianza), dove si è verificata una rapina che ha visto coivolto anche il sindaco del Comune, proprietario del negozio. L'uomo ha infatti opposto resistenza, venendo per questo ferito.

La vicenda

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto, intorno alle ore 15.00. Paolo Vintani, divenuto da poco sindaco di Barlassina, si trovava nel suo esercizio commerciale, la Farmacia alla Madonna presente in viale Trento, quando ha fatto irruzione un criminale. In quel momento, il sindaco-farmacista si trovava insieme a una cliente.

Il malvivente, armato di coltello, ha subito minacciato i presenti, pretendendo di vedersi consegnare il denaro presente nella cassa e " il viagra". Inizialmente, come riportato da Il Cittadino, è stato deciso di accontentare il criminale, anche per non mettere a rischio l'incolumità dei clienti, e sono stati consegnati denaro e farmaci. Mentre tentava di allontanarsi, però, il malvivente sarebbe inciampato, finendo a terra. A quel punto il sindaco Vintani ha deciso di intervenire per fermare il rapinatore. Questo, riuscito a recuperare il coltello, si è però rivoltato come una furia, attaccando il primo cittadino. Dopo averlo ferito con la lama, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter.

Le indagini

Dopo aver medicato la ferita riportata al braccio destro, Paolo Vintani si è presentato dai carabinieri della stazione locale presso cui ha presentato denuncia. " È successo tutto velocemente. Quell'uomo mi ha mostrato con la mano che era armato. Ha chiesto soldi e Viagra. Ho avuto timore per la cliente, che è uscita subito quando ha visto il nordafricano distratto. Infatti, sono subito corso alla cassa e ho tolto il cassetto per riporlo sul mobile. Il rapinatore ha appoggiato il coltello sul ripiano. Nel cercare di prendere i soldi ha fatto cadere il coltello. Immediatamente l'ho colpito con un pugno. Ci siamo presi a cazzotti. Lui però è riuscito a prendere il coltello e mi ha ferito leggermente ", ha dichiarato il primo cittadino, come riportato da Il Giorno.

Ad occuparsi del caso sono i carabinieri della Compagnia di Seregno, i quali hanno già recuperate le immagini delle

telecamere di videosorveglianza. Una collega di Vintani sarebbe inoltre riuscita a scattare una foto al rapinatore. Stando alle descrizioni fornite, si tratterebbe di un, alto quasi 1.80 metri.