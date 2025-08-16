Entra nel bar e spara a una coppia, poi si toglie la vita. Paura a Ischia

Far west a Forio d'Ischia (Napoli) dove si è verificata una sparatoria che ha coinvolto quattro persone. Stando alle informazioni trapelate, ci sono tre morti. Il terribile fatto di sangue si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, intorno alle 18.30.

L'allarme è scattato nella zona Cuotto di Forio d'Ischia, dove sono stati rinvenuti i corpi di due persone, un uomo e una donna. I cadaveri sono stati trovati riversi sulla strada, proprio di fronte all'ingresso di un albergo. Il tutto, dunque, sarebbero tre morti, dato che anche l'autore della sparatoria, che ha rivolto l'arma contro di sé, ha perso la vita. Subito dopo la richiesta di intevento di alcuni passanti sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

A una prima ricostruzione, pare che gli spari si siano avvertiti intorno alle ore 18.30 di oggi. Un uomo ha avvicinato la coppia, che stava passeggiando per strada, per poi aprire il fuoco. Il tutto è avvenuto in una strada trafficata, dove si affacciano l'hotel e anche un bar.

Subito dopo aver ucciso l'uomo e la donna, l'assassino ha rivolto l'arma contro se stesso. Il soggetto è stato poi assistito dagli operatori del 118, e trasferito in ospedale, dove è deceduto nonostante l'intervento dei medici. A occuparsi del caso sono i carabinieri della stazione locale.

A quanto pare si tratta di un omicidio con movente passionale. L'autore della sparatoria, un uomo di 69 anni, ha ucciso l'attuale compagno della ex moglie, un 48enne, e la madre di lei, una 63enne. Entrambi ucraini.

Dopo la morte dei due, è stata la volta della ex compagna, una donna ucraina di 42 anni. La vittima è stata inseguita, e poi raggiunta dai proiettili. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, la prognosi è riservata.