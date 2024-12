Paura a Milano, esplosione in un appartamento: gravissima una donna anziana

Via Mompiani 4, Milano

Tanta paura questo pomeriggio a Milano. Un violento incendio si è infatti verificato in un appartamento del quartiere Corvetto, mettendo in serio pericolo la vita di una donna anziana. La signora è stata trasportata in codice rosso in ospedale, e versa in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle ore 17.00 di oggi - giovedì 26 dicembre. All'interno di uno degli appartamenti degli edifici Aler di via Mompiani 4, ubicati nel quartiere Corvetto, è scoppiato un terribile incendio che si è propagato rapidamente. Le fiamme avrebbero trovato terreno facile, dato che avrebbero attecchito anche grazie alla presenza di molte carte e masserizie custodite nelle stanze all'interno dell'immobile.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono riusciti a domare le fiamme senza che queste riuscissero a coinvolgere gli appartamenti vicini. Non ci sono stati dunque altri feriti.

Ad avere bisogno di assistenza è stata invece l'anziana che viveva all'interno dell'appartamento. La signora, di ben 91 anni, è stata tratta in salvo dai pompieri e poi affidata ai soccorritori. La donna, trovata in condizioni molto gravi, è stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Milano, dove è giunta in codice rosso. Di lei non si conosce molto altro. Pare che a causare l'incendio sia stata una fuga di gas, ma tutto deve essere ancora verificato.

Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la strada, e tutta

la scala del condominio è stata evacuata.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire che cosa sia accaduto. Sembra che la 91enne tendesse ad accumulare molti oggetti, ed infatti molto è bruciato nel rogo.