Paura a Malpensa, aereo costretto a un atterraggio di emergenza: cosa è successo

Momenti di tensione nella giornata di ieri all'aeroporto di Milano Malpensa, dopo che un aereo ha fatto espressa richiesta di poter effettuare un atterraggio di emergenza. Il velivolo, appartenente alla compagnia aerea Turkish Airlines, avrebbe dovuto dirigersi a Istanbul, ma qualcosa nel viaggio è andato storto, motivo per cui il comandante ha preferito fermarsi.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, venerdì 17 maggio, intorno alle ore 20.00. Il vettore della compagnia Turkish Airlines ha inviato una richiesta di atterraggio di emergenza alla torre di controllo di Milano Malpensa, facendo scattare l'allarme. A quanto pare il velivolo era da poco partito proprio dalla scalo milanese per dirigersi a Istanbul, ma pochi minuti dopo il decollo sarebbero iniziati dei problemi. Qualcuno, infatti, avrebbe notato del fumo fuoriuscire da uno dei motori, cosa che ha subito preoccupato il personale di bordo.

Il pilota, secondo procedura, ha quindi chiesto di poter rientrare in aeroporto per effettuare dei doverosi controlli. Ricevuto il via libera dalla torre di controllo di Milano Malpensa, il volo diretto a Istanbul ha quindi fatto ritorno nello scalo, dove si era intanto già attivata tutta la macchina dei soccorsi. Ad attendere l'aereo gli agenti della Polaria con i colleghi della questura di Varese, i vigili del fuoco e anche i soccorritori del 118, mobilitati in anticipo. Presenti in aerostazione tre ambulanze e due automediche dell'agenzia Areu.

Per fortuna nessuno ha avuto necessità di cure mediche. Una volta atterrato l'aereo, i passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati poi accompagnati in aeroporto, per essere assistiti. Non si sono registrati feriti. Solo un grande spavento. Intorno alle 21.15 l'allerta è rientrata.

Le indagini

Chiaramente in queste ore si sta cercando di capire che cosa abbia causato la fuoriuscita di fumo dal motore. Le autorità competenti hanno adesso il compito di stabilire quali siano state le cause dei problemi presentati dal velivolo della Turkish Airlines.

A quanto pare il velivolo interessato era un Airbus A330-303 di otto anni.

Il mezzo si trova ora sul varco di emergenza del piazzale T2 dell'aeroporto.