Paura in Molise, terremoto di magnitudo 4 nella notte. "È stata una botta forte"

In piena notte è stata grande la paura in Molise per una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.0 registrata in provincia di Campobasso tra i Comuni di Montecilfone e Casacalenda e a 20 km da Termoli. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l'epicentro è stato a 18 km di profondità all'una e 51 minuti.

La gente in strada

La maggior parte della gente si è svegliata impaurita: anche se per pochi secondi è stata avvertita distintamente anche ai piani inferiori delle case con molte persone che si sono riversate sulle strade soprattutto nelle aree più vicine all'epicentro. Fortunatamente non sono stati segnalati, fino a questo momento, danni a persone o cose. Agli abitanti la mente è tornata indietro di alcuni anni quando un terremoto ancora più forte con magnitudo 5 colpì la stessa area in due momenti differenti, il 14 e 16 agosto 2018. Sono arrivate numerose chiamate al 115 dei vigili del fuoco ma, come detto, fino a questo momento non si sono registrate particolari criticità. La scossa sarebbe stata avvertita anche in alcune zone di Puglia, Abruzzo e Campania.

"Svegliati all'improvviso"

" È stata una botta forte " ha spiegato all'Adnkronos il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, raccontando alcuni concitati momenti di questa notte che hanno riguardato la cittadinanza. " Ci siamo svegliati all'improvviso. Tanta la paura. Poi ho ricevuto la chiamata del prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, e dei carabinieri. È stata una notte piuttosto movimentata" . Per precauzione in questi casi, il primo cittadino ha specificato che tutte le scuole rimarranno oggi chiuse. " Protezione civile e tecnici del Comune stanno ispezionando gli istituti scolastici e la casa di riposo, per assicurarci che non ci siano stati danni e per stare tutti più tranquilli. Al momento non ci risulta alcun problema ad edifici o persone ", conclude.

I commenti social

" Io l'ho sentita a Petacciato Marina mentre stavo a letto, ero sveglia. Ho sentito come se scoppiasse una mina vagante sotto terra, in profondità. Sono tremati i muri, mi sono spaventata tanto ", ha scritto Antonietta sui social commentando il terremoto pochi minuti dopo averlo vissuto.

Larino con boato

Sentita nettamente anche a Caserta

", ha commentato Vincenzo sottolineando anche il rumore a seguito della scossa. "", ha invece scritto Simona con il sisma che si è fatto sentire, come detto, anche nelle regioni confinanti.