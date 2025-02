Paura a Napoli, scossa di terremoto di magnitudo 3.9: panico in strada

Immagine pubblicata da ingvterremoti.com

Momenti di paura questo pomeriggio a Napoli, e su tutto il territorio dei Campi Flegrei, dove la terra è tornata a tremare per una scossa di terremoto. Sono stati momenti di grande paura, con le persone uscite di corsa dalle loro abitazioni per radunarsi in strada. La situazione è adesso monitorata dalle autorità competenti.

Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) si sarebbe trattato di una scossa di magnitudo 3.9, avverita intorno alle 15.30 di oggi, domenica 16 febbraio. Al momento gli esperti hanno indivuato l'epicentro a una profondità di circa 2,5 km, al largo del Golfo di Pozzuoli, quindi in mare. Stiamo parlando, dunque, di una distanza di circa 4 km da Pozzuoli e di 3 km da Bacoli.

A quanto pare si è trattato di una scossa di terremoto particolarmente violenta, tanto che è stata avvertita in varie zone campane, fra cui Napoli fino all'isola di Procida. Sono arrivate segnalazioni da Posillipo, Vomero, Pozzuoli, Poggioreale e Ponticelli e, in generale, da tutta la zona dei Campi Flegrei. Dopo la prima scossa, sono seguite una decina di scosse di assestamento che, pur di magnitudo inferiore, hanno acuito il panico.

L'amministrazione comunale di Napoli si è subito attivata per assistere i cittadini ma, almeno per il momento, non si parla di danni a cose e/o persone. A Bacoli si sono però riscontrati problemi alla rete idrica. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha convocato il CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi).

Fra i cittadini si è diffusa rapidamente la paura. In tanti sono usciti di casa per scendere in strada. Tante anche le telefonate ai vigili del fuoco, anche se molte di essere sono state richieste di rassicurazioni e non di interventi.

I tecnici della Protezione civile stanno verificando che la situazione sia effettivamente fuori pericolo, mentre il Comune di Pozzuoli è in contatto con l'Osservatorio Vesuviano.

Viene segnalato che già da ieri, sabato 15 febbraio, è in corso uno sciame sismico che ad oggi è arrivato a 66 scosse. Quello di oggi è stato sicuramente il sisma più forte.