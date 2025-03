Paura nel Bellunese, valanga a Passo Cibiana: coinvolte tre persone

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura questa mattina a Passo Cibiana, valico alpino della provincia di Belluno: si è infatti staccata improvvisamente una valanga che ha coinvolto alcune persone. In questo momento sono in corso le operazioni dei soccorsi.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato in mattinata. Una slavina si è abbattuta sulla zona del Passo Cibiana, travolgendo tre escursionisti. L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Le operazioni sono in corso dalle ore 10.00. Le tre persone sono state recuperate e prese in carico dagli operatori del Suem 118 di Pieve di Cadore. Nessuno si troverebbe in pericolo di vita e al momento non sono stati segnalati feriti. L'elicottero Falco sta compiendo dei sorvoli per individuare altre eventuali persone coinvolte.

I tre escursionisti salvati sarebbero scialpinisti. Sono stati estratti dalla neve, e avrebbero riportato traumi minori. Uno di questi - fa sapere il portale online Corrierealpi.it - è stato subito trasferito all'ospedale di Pieve di Cadore. Gli altri due compagni sono stati recuperati in un secondo momento.

A quanto pare alla prima valanga è seguita una seconda slavina, che si è verificata in una zona più in alto rispetto alla precedente. Anche in questo caso, tuttavia, non sono stati segnalati feriti.

In questo momento è in corso la ricognizione delle squadre del soccorso alpino che si sono precipitate sul posto.

La tempestività ha permesso di recuperare i tre escursionisti ancora vivi, ed è stato provvidenziale l'impiego dell'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. Dopo le operazioni di salvataggio, gli operatori del soccorso alpino sono adesso impegnati nelladell'area della slavina.