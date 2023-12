Roma, spara per strada e ferisce una persona: paura a Centocelle

Momenti di terrore questa mattina a Roma, dove un uomo armato si è presentato in strada ed ha aperto il fuoco, provocando anche dei feriti. Al momento le informazioni rilasciate dagli inquirenti, che stanno seguendo il caso, sono ancora scarne, ma stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, il soggetto è già stato fermato dalle forze dell'ordine locali.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato sino ad ora, la sparatoria si è verificata intorno alle 7.03 di stamani, domenica 17 dicembre in via Tor de' Schiavi, all'incrocio con via delle Rose, a Centocelle. Sono state tante le chiamate alle forze dell'ordine da parte dei residenti della zona, che segnalavano la presenza di un uomo che si aggirava armato per strada. Tutti infatti avevano chiaramente visto una pistola.

Sul posto si sono precipitati gli uomini in divisa, giunti appena in tempo per evitare il peggio. In preda alla furia, infatti, il soggetto aveva già sparato almeno tre colpi, riuscendo a ferire un altro uomo.

Soccorso dagli operatori sanitari del 118, accorsi in ambulanza, il ferito, risultato essere un italiano di 49 anni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Vannini di Roma.

Il fermo e le indagini

Le forze dell'ordine hanno fortunatamente rintracciato il responsabile, provvedendo a catturarlo e ad arrestarlo. L'uomo, risultato essere un peruviano di 49 anni, è stato trovato con ancora la pistola in pugno.

Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi. Sono stati trovati tre bossoli sull'asfalto, prova dei tre spari sentiti dai residenti. Non solo, in un'auto ferma in sosta è stato trovato un foro, conseguenza della sparatoria.

Sarà ora compito degli inquirenti fare luce sull'accaduto e comprendere le cause che hanno portato alla sparatoria di questa mattina.