Paura a Roma Termini, donna accoltellata dopo una lite: preso uno straniero

Continua ad allungarsi la lista di casi di aggressione e violenza nei pressi della stazione di Roma Termini, divenuta uno dei punti più "caldi" della Capitale per quanto concerne il problema della sicurezza pubblica. Ancora una volta, infatti, è giunta notizia di una donna accoltellata in piazza dei Cinquecento al termine di un'accesa lite. Chi si è ritrovato ad assistere alla brutale scena è ancora sotto choc.

La lite e l'accoltellamento

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, che ha riportato la notizia, la vicenda si è svolta nella notte fra sabato e domenica scorsi. Stando a quanto riferito da avventori e turisti che si trovavano sul posto, la vittima e il suo aggressore si conoscevano. I due stavano litigando furiosamente in piazza dei Cinquecento, a breve distanza dalla fila per i taxi, quando la situazione è degenerata e l'uomo ha estratto un coltello, colpendo la sua interlocutrice.

La donna, rimasta ferita a un braccio, è caduta a terra, con il sangue che usciva dall'arto. In breve si è scatenato il panico.

Sono stati allertati subito i soccorsi e sul posto si è presentata un'ambulanza del 118. La donna, risultata essere una peruviana, è stata assistita dal personale sanitario e quindi trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I per accertamenti. La vittima sta bene e non si trova in pericolo di vita.

Le indagini e il fermo

A raggiungere il posto dopo le segnalazioni anche gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno ascoltato il racconto dei testimoni e della stessa vittima, che ha riferito quanto accaduto. È stato così possibile risalire immediatamente al responsabile, un cittadino della Repubblica Dominicana.

L'uomo era riuscito a fer perdere le sue tracce, ma le pattuglie della polizia hanno cominciato a scandagliare la zona e in poco tempo il soggetto è stato individuato e fermato. Lo straniero ha cercato di opporre resistenza, rifiutandosi di seguire gli uomini in divisa, ma alla fine ha dovuto cedere e lasciarsi portare in commissariato per le pratiche di identificazione. Il soggetto è accusato di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale.

Allarme sicurezza

Lo stato in cui verte la zona vicino alla stazione di Roma Termini è ormai purtroppo noto e da tempo residenti ed esercenti chiedono provvedimenti, non sentendosi più sicuri. Si fatica ormai a tenere il conto degli episodi di violenza registrati in quell'area.

Soltanto pochi giorni fa, sempre nei pressi della stazione, due ragazze appena uscite da lavoro sono state avvicinate da uno straniero e poi aggredite e derubate.