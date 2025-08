"Abbassate la musica". E il 30enne sul treno finisce pestato dai "maranza" egiziani

È bastato chiedere a tre giovani di abbassare il volume della musica per far scoppiare una violenta rissa a bordo del treno. L'episodio si è verificato l'altro giorno alla stazione ferroviaria di Como, e a farne le spese è stato un 30enne elvetico, barbaramente picchiato per aver esercitato un proprio diritto.

Stando a quanto riferito da Il Giorno, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri - venerdì 1 agosto. La vittima, un 30enne svizzero, stava viaggiando a bordo di un treno Tilo partito da Lugano e diretto a Milano. Il convoglio si era fermato alla stazione di Como San Giovanni ed era in attesa di ripartire, quando è accaduto il terribile episodio. All'interno del vagone in cui era seduto il 30enne si trovava anche un gruppetto composto da tre giovani - risultati poi essere tutti di nazionalità egiziana. I tre stavano ascoltando della musica a tutto volume, infastidendo gli altri passeggeri, ed è stato per questo motivo che la vittima ha deciso di alzarsi e richiamarli all'ordine. Il 30enne si sarebbe limitato a chiedere di abbassare un po', ma tanto sarebbe bastato a far scattare l'incomprensibile violenza.

In preda alla furia, infatti, i tre si sono lanciati contro il 30enne, trovatosi a dover affrontare il branco da solo. Prima gli insulti e le minacce, poi l'aggressione vera e propria. All'interno del convoglio si è scatenato il panico. Tanti i passeggeri che si sono allontanati di corsa, mentre altri, invece, hanno chiesto aiuto. Provvidenziale l'intervento della polfer. Gli agenti hanno raggiunto il luogo della rissa e, aiutati dai colleghi di una volante, hanno provveduto a fermare i partecipanti allo scontro. Tutti e quattro, incluso il 30enne elvetico, sono stati condotti in questura per essere identificati. I membri della banda sono risultati essere un 17enne egiziano senza fissa dimora, un 19enne egiziano di Cinisello Balsamo e un 23enne di Seregno della stessa nazionalità. Per tutti è scattata la denuncia per rissa. Per il 19enne e il 23enne è arrivato anche il foglio di via con divieto di rientro nel Comune di Como. Il divieto ha una durata di sei mesi.

Il 17enne, invece, ha ricevuto ildalla stazione per la durata di un anno.

Si tratta della prima volta che viene applicato questo provvedimento dopo che è stato approvato il Decreto Sicurezza. La speranza è che possa essere un segnale di svolta.