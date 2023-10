"C'è un uomo armato". Panico all'università di Palermo

Allarme terrorismo all'Università di Palermo, dove questa mattina è stato visto un uomo con un fucile in mano. L'allarme è partito da una studentessa universitaria che avrebbe individuato il signore, - un cinquantenne - nei pressi della stazione D'Orleans, proprio a due passi dai cancelli di Unipa. Dopo non molto alcuni studenti hanno chiamato il 112, terrorrizati dalla possibilità che questa persona potesse entrare nella cittadella universitaria e sparare a qualcuno. Proprio in questi giorni nell'Università di Palermo si stanno svolgendo le proclamazioni di laurea, con migliaia di persone che attendono i laureandi negli spazi esterni alle facoltà. L'attenzione rimane comunque molto alta in tutto il centro storico del capoluogo siciliano.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Tempestiva la risposta degli agenti del 112, che in pochi minuti sono intervenuti nella zona facendo arrivare agenti in volante, i motociclisti delle Nibbio e anche un elicottero per controllare la zona dall'alto. Gli uomini del 112 hanno poi ascoltato la testimonianza di una giovane studentessa, la prima, sembrerebbe, ad aver individuato l'uomo armato. “Era un uomo sulla cinquantina - ha raccontata la ragazza agli uomini del 112 - era seduto e sotto il braccio ho notato quella che sembrava la canna di un fucile”. La stessa persona è stata avvistata qualche ora dopo in corso Tukory, dove è stato fotografato con il fucile in mano. La foto dell'uomo ha fatto in pochi minuti il giro dei gruppi universitari. Adesso gli investigatori stanno scandagliando tutte le telecamere di videosorveglianza nella zona.

Le parole degli studenti