Paura in Trentino, furgone precipita in una scarpata: 9 feriti, fra cui un bambino

Gravissimo incidente questa mattina nei pressi di Canazei, in Trentino, dove un furgone dello Ski Team Fassa è precipitato in una scarpata dopo essere uscito fuori strada. Tanti i feriti, nel corso delle ore siamo arrivati a 9, e fra di loro c'è anche un bambino.

Momenti di paura

L'episodio nella mattinata di oggi, venerdì 30 giugno, intorno 8.30. Il mezzo stava percorrendo la ss 242, strada che collega valle di Fassa a val Gardena, quando, nei pressi del torrente Antermont, qualcosa è andato storto. All'altezza del passo Sella il furgone è improvvisamente andato fuori strada, finendo nella scarpata.

Ancora ignote le cause dell'evento. Il mezzo stava attraversando il piccolo ponte a Pian Schiavaneis quando è uscito dal rettilineo. Non si sa ancora se si sia trattato di un gesto volontario, o se ci siano state altre cause alla base dell'incidente. Si ipotizza anche un malore del conducente. La risposta a questa domanda potranno fornirla solo gli agenti della polizia locale di Val di Fassa, incaricati di svolgere i rilievi sul posto e condurre le indagini.

I feriti e i soccorsi

Sul posto, subito dopo le prime segnalazioni, si sono precipitati i soccorsi. Tanti gli operatori impegnati nel salvataggio, dai vigili del fuoco volontari di Canazei, Vigo, Pozza e Campitello a professionisti sanitari arrivati su 5 ambulanze. Mobilitati anche 4 elicotteri per l'elisoccorso e una autogru dei vigili del fuoco di Campitello. A raggiungere la zona, anche i carabinieri della Compagnia di Cavalese.

Tutte le persone presenti all'interno sono state estratte ancora coscienti e poi trasferite in ospedale. Al momento si parla, in totale, di 9 feriti. A quanto pare si trattava di volontari che dovevano raggiungere la parte finale della gara della Val di Fassa Running. Fra i feriti non ci sarebbe nessuno in pericolo di vita, anche se 3 avrebbero raggiunto l'ospedale in codice rosso. A bordo del mezzo si trovava anche un bambino di 11 anni, trasportato in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Ad essere trasferito nello stesso nosocomio anche un uomo di 49 anni.

Quanto agli altri feriti, questi sono stati trasportati ai pronto soccorso di altre strutture ospedaliere presenti a Rovereto e Cavalese. Qualuno è stato portato anche al Santa Chiara di Trento.

Il racconto dei soccorritori