Paura a Venezia, albero cade in Piazzale Roma: una donna è grave

Momenti di grande preoccupazione questo pomeriggio a Venezia, dove un albero è caduto sulla folla, travolgendo diverse persone. Al momento si parla di una decina di feriti, fra cui una donna ricoverata in gravi condizioni. Sarebbero tutti italiani, fatta eccezione per uno di nazionalità inglese. Le autorità locali stanno adesso cercando di capire che cosa sia accaduto.

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi - lunedì 2 giugno - a piazzale Roma. Un albero di notevoli dimensioni è improvvisamente crollato, travolgendo nella caduta diverse persone che si trovavano in attesa di salire sul bus alla volta di Venezia. Nello specifico, la pianta si sarebbe abbattuta proprio dove si trova un'edicola nei pressi della quale si fermano sia veneziani che turisti in attesa del mezzo pubblico.

L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. A quanto pare molte delle persone travolte dall'albero facevano parte di un gruppo che doveva prendere parte a un matrimonio. Fra loro si trovavano anche dei bambini.

I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza le persone, mentre gli agenti di polizia cercavano di allontanare i turisti che, munuti di cellulare, tentavano di scattare dei selfie. Almeno dieci le persone ferite. Fra queste, una donna è stata trasferita in ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni allospedale all'Angelo di Mestre. A quanto sembra le sarebbe stato praticato il massaggio - cardiaco. La prognosi è riservata. Degli altri nove feriti sappiamo che due hanno riportato solo delle contusioni, mentre gli altri non sono gravi. Alcuni sono stati accompagnati all'ospedale di Venezia città, altri al San Giovanni e Paolo e al nosocomio di Mirano (Venezia).

C'è grande preoccupazione per quanto accaduto. Parlando all'Ansa, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha fatto sapere che l'intervento delle autorità è stato tempestivo. "L'albero era all'apparenza sano e non ci si aspettava un crollo simile. Il leccio, imponente, era stato monitorato come gli altri alberi della città, ma non erano emerse criticità o situazioni di allarme" , ha commentato Fancesca Zaccariotto, assessore ai Lavori pubblici.