Accoltellata mentre ha in braccio il figlio di 8 mesi. Fermato uno straniero a Verona

Tanta paura questa mattina a Verona, dove una donna di 34 anni è stata aggredita in mezzo alla strada mentre stringeva a sé il suo bambino di appena 8 mesi. La presenza del piccolo non ha infatti fermato la mano del compagno della vittima, un 29enne originario del Benin. Fortunatamente la terribile scena è stata notata da alcuni automobilisti, accorsi per salvare la madre e il bimbo.

La ricostruzione

A quanto pare l'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 agosto, in uno dei quartieri di Verona. L'allarme è scattato in via Montorio, nel quartiere di Borgo Venezia. La donna, originaria del Benin, è scesa in strada tenendo fra le braccia il bambino ancora piccolo. A inseguirla il compagno, un connazionale, armato di coltello. Fra i due era in corso un acceso litigio. Stando a quanto riferito dai testimoni, l'uomo ha usato l'arma per colpire la 34enne, poi è risalito in casa. In un secondo momento sarebbe sceso di nuovo in strada per riprendere la discussione. A quel punto il piccolo sarebbe stato messo nella carrozzina, e la donna si sarebbe data alla fuga, inseguita dal suo aguzzino. Riuscito ad afferrarla, quest'ultimo ha ripreso ad aggredirla, con schiaffi, pungni e colpi di coltello.

Provvidenziale l'intervento di alcuni automobilisti che, dopo avere assistito alla scena, si sono fermati per dare assistenza alla vittima e contattare le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno provveduto a fermare l'uomo, un 29enne del Benin, e a portarlo in Questura per le pratiche di identificazione. Nei suoi confronti l'accusa di tentato omicidio, che ha portato all'arresto.

Quanto alla donna, a seguito dell'aggressione la 34enne ha riportato ferite da taglio al collo, al fianco e alle mani, nel tentativo di proteggersi. Assistita dai soccorritori del Suem, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Non si troverebbe in pericolo di vita. Illeso, per fortuna, il bambino.

