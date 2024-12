Paura in volo, ultraleggero precipita a pochi metri dalla A31: grave il pilota

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura questa mattina a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, dove un ultraleggero è precipitato schiantandosi a pochi metri dall'autostrada A31. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi, e a quanto sembra il pilota sarebbe in condizioni gravi.

L'anomalia e il grave incidente

L'episodio, secondo quanto riferito sino ad ora, si è verificato nella mattinata di oggi - giovedì 26 dicembre - intorno alle ore 11.00. L'ultraleggero era appena decollato da un campo di volo della scuola privata di Piovene Rocchette quando, ormai partito, si è verificata un'anomalia. Purtroppo a quel punto c'è stato poco da fare, se non tentare un atterraggio d'emergenza.

Il velivolo si è schiantato in un campo in prossimità del casello dell'autostrada A31 Valdastico, generando il panico. In quel momento, fra l'altro, in autostrada si trovava una lunga coda composta da automobilisti diretti verso l'Altopiano. Molti dei testimoni dell'incidente hanno immediatamente contattato i soccorsi, segnalando la situazione.

A raggiungere la zona sono stati gli agenti di polizia, i carabinieri, e gli operatori sanitari del Suem 118. Sul posto, naturalmente, anche i vigili del fuoco di Schio, che hanno provveduto ad estrarre il pilota dalle lamiere. I soccorritori, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, hanno provveduto a stabilizzare l'uomo, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. Al momento le condizioni del pilota sono gravi, tanto che si trova ricoverato in Rianimazione.

Le indagini

Starà ora agli inquirenti ricostruire le dinamiche della vicenda.

Pare che il velivolo abbia datosubito dopo il decollo. Nel tentativo di effettuare un atterraggio di emergenza, il pilota è finito nel canale di scolo dell'autostrada A31.

Le indagini sono in corso.