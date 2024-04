Tragedia con l'ultraleggero nel Pavese: morto l'imprenditore Intini

Tragedia a Golferenzo, località Fusina, in provincia di Pavia, dove un ultraleggero è precipitato, provocando la morte del pilota. A perdere la vita l'imprenditore pavese Gianbattista Intini, che si trovava in viaggio verso la località di Spessa Po, diretto all'aviosuperifice. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

L'incidente

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'allarme è scattato intorno alle ore 13.00 della giornata di oggi, sabato 3 aprile. Gianbattista Intini, industriale di 73 anni appartenente alla famiglia che ha fondato l'azienda di solventi Bitolea, si era messo alla guida dell'ultraleggero, partendo da Golferenzo, in un terreno di sua proprietà. L'uomo era diretto a Spessa, dove si trova l'aviosuperficie. Purtroppo, subito dopo il decollo, qualcosa è andato storto e il velivo è precipitato. Stando alle informazioni rese disponibili dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'incidente aereo è avvenuto in località Fusina.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di chi si è trovato ad assistere all'agghiacciante scena. A raggiungere il luogo dello schianto sono stati gli operatori sanitari di Areu, arrivati a sirene spiegate, i carabinieri della compagnia di Stradella e i vigili del fuoco. L'uomo, trovato immobile all'interno del mezzo, è stato estratto dalle macerie e quindi affidato agli operatori sanitari. Non è tuttavia stato possibile fare nulla per salvarlo, dato che era già morto. I soccorritori hanno soltanto potuto constatarne il decesso. A quel punto gli inquirenti si sono concentrati sull'identificazione del defunto, risultato un menbro della famiglia fondatrice di Bitolea, adesso conosciuta come Itelyum Purification.

Le indagini

Sul terribile incidente aereo verranno svolte delle doverose indagini, indispensabili per ricostruire le dinamiche della vicenda e comprendere quali siano state le cause che hanno portato alla tragedia. Ad occuparsi degli accertamenti non soltanto gli uomini dell'Arma, ma anche gli stessi vigili del fuoco.

A provocare la caduta dell'ultraleggero, secondo le ipotesi degli inquirenti, un malore del pilota, oppure un'errata manovra.