Perugia, si sporge dal balcone e precipita: muore bambino di dieci anni

Tragedia a Castel del Piano (Perugia), dove un bambino ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano della palazzina in cui si trovava con la sua famiglia. A quanto pare il piccolo si era sporto per guardare alcuni amici che giocavano a calcio e per questa ragione sarebbe caduto. Un volo che è purtroppo stato fatale. Dopo la corsa in ospedale, è infatti giunta la terribile notizia: il bimbo non ce l'ha fatta.

Choc nel Perugino

L'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 5 novembre. Giole, questo il nome della piccola vittima, si trovava a casa dei nonni, una palazzina a Castel del Piano, frazione di Perugia. Il bambino, di soli 10 anni, si stava sporgendo dal balcone dell'appartamento al terzo piano per guardare alcuni bambini che giocavano a calcio nel campetto vicino. Purtroppo avrebbe perso l'equilibrio, sbalzandosi troppo in avanti, e sarebbe caduto, precipitando sul lastricato. L'allarme è stato lanciato subito, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il piccolo, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Stando a quanto si apprende, Gioele è stato immediatamente sottoposto a un'operazione d'urgenza, ma le sue condizioni sono apparse subito diperate.

La drammatica notizia

Purtroppo questa mattina non sono arrivate le notizie sperate. Il piccolo Gioele, infatti, non ce l'ha fatta. Nonostante il ricovero e l'intervento chirurgico d'urgenza, il bambino è deceduto nella serata. I medici nella giornata di ieri non avevano voluto esprimersi, ma la speranza che il piccolo potesse riprendersi non se n'era mai andata. Le sue condizioni, tuttavia, erano parse subito molto critiche.

Mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia, agli inquirenti spetta il compito di ricostruire le dinamiche della vicenda per comprendere come una simile tragedia sia potuta accadere.

Tutto fa pensare a una. Gioele stava guardando gli amichetti che giocavano a calcio, e forse si era sporto troppo per salutarli. Il suo corpicino è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.