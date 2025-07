Spara alla festa dei bimbi e uccide una donna. "Il 70enne forse irritato per il rumore"

Una donna assassinata e un'altra ferita solo superficialmente al volto a all'addome. É questo il tragico bilancio della sparatoria avvenuta intorno alle 21 di ieri sera in una casa di campagna in via Sterpettine, alla periferia di Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. La vittima si chiamava Griselda Cassia Nunez, 44 anni, nonna di una bambina di 5 anni. La donna era in casa a festeggiare un compleanno con altri quattro piccoli amici della nipote.

Ferita la figlia della vittima

Presente anche la figlia di 28 anni, mamma della bambina, Kenia Cassia Vaca, che è stata colpita al viso e al torace. La madre della piccola si trova all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, e non è in pericolo di vita. Sandro Spingardi, 70 anni, del posto, cognato della vittima, sospettato di essere l'autore del gesto, è stato condotto in caserma a Fano dai carabinieri per l’interrogatorio. Le due donne sono originarie della Bolivia.

I bambini messi in salvo da una terza donna

Appena l’uomo avrebbe iniziato a sparare nella casa di Marotta, un’altra donna presente ai festeggiamenti sarebbe riuscita a mettere in salvo i cinque bambini intenti a giocare, portandoli nell'abitazione di un vicino. Intanto gli inquirenti stanno cercando di capire la dinamica e le motivazioni che avrebbero spinto il 70enne a entrare in casa e sparare contro la donna di 44 anni e la figlia.

Il litigio per futili motivi

Secondo le prime informazioni, Spingardi avrebbe avuto un litigio con i presenti poco prima di fare fuoco contro la donna rimasta ferita. Poi avrebbe ucciso l'altra mentre nell'abitazione era in corso il compleanno.

Quindi sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchie ruggini, a innescare la lite durante la festa. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza dai carabinieri dopo essersi barricato in un capanno degli attrezzi vicino a una casa di campagna.