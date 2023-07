Pescara, fallisce assalto a portavalori: colpi di kalashnikov, auto in fiamme

Il blitz è scattato poco dopo le ore 7 di oggi, venerdì 7 luglio: un commando, mettendo in atto un piano presumibilmente programmato da giorni, è entrato in azione lungo il tratto pescarese dell'autostrada A14 prendendo di mira all'altezza di Villa Santa Maria di Spoltore un portavalori blindato con l'obiettivo di "ripulirlo".

Stando alle prime informazioni diffuse dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini, all'assalto, effettuato nel tratto di strada compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo in direzione nord all'altezza di Villa Santa Maria (km 375), avrebbero partecipato almeno 7 rapinatori: i malviventi, che si trovavano a bordo di 3 autovetture, avevano tutti il volto coperto da passamontagna.

Secondo le testimonianze fornite da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, il portavalori della ditta Aquila sarebbe stato rallentato da un mezzo che lo precedeva sulla carreggiata, dal quale sono usciti i primi assalitori, armati pare di kalashnikov. Un rapinatore ha anche esploso qualche colpo, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Uno di questi, come riferito da Il Pescara, ha raggiunto un mezzo della Sicuritalia/Ivri che transitava sull'altra carreggiata: il conducente sarebbe intervenuto per aiutare i colleghi, e avrebbe lanciato prontamente l'allarme. I rapinatori non sono riusciti a portare a segno il colpo per via dell'immediato intervento sul posto degli agenti della polizia stradale di Pescara e delle volanti della questura di Pescara, coordinati dal questore del capoluogo adriatico Luigi Liguori e dal primo dirigente della Squadra Volante Pierpaolo Varrasso.

Una volta compreso che la situazione era compromessa, i malviventi si sono allontanati, dando poi fuoco alle vetture su cui viaggiavano, con l'obiettivo di cancellare ogni prova, subito dopo le gallerie di Cappelle Sul Tavo in direzione Montesilvano. Il rogo ha originato una densa coltre di fumo, costringendo all'intervento anche i vigili del fuoco. Il personale del 118 ha dovuto prestare soccorso a una guardia giurata, colta da un malore. Sul posto sono tuttora in corso i rilievi della polizia scientifica.

Autostrade per l'Italia ha informato gli automobilisti che il tratto compreso tra Pescara Nord e Pescara Ovest è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Ad ora, sul luogo dell'assalto, il traffico è bloccato in ambo le direzioni e si registrano circa 3 km di coda in direzione Bari e 2 km di coda in direzione Ancona. Per gli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita a Pescara nord, il consiglio è quello di percorrere la strada statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pescara ovest; percorso inverso, invece, per chi è diretto verso Ancona.