Pestata dal branco per un ragazzino conteso: 16enne finisce in ospedale a Brescia

È stata circondata, strattonata fino a finire a terra e poi pestata senza pietà con pugni, schiaffi e calci da un gruppetto composto da tre ragazzine di 14 anni, il tutto mentre altri coetanei, senza intervenire in suo soccorso, assistevano allo "spettacolo" e anzi incitavano le violente adolescenti: il video che è stato ripreso da uno dei presenti, in cui si vede soccombere la vittima, una 16enne, sta facendo il giro del web e suscitando rabbia e indignazione.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Gardone Val Trompia, località in provincia di Brescia. La ragazza di 16 anni, stando a quanto riferito da alcuni suoi conoscenti, avrebbe avuto l'"ardire" di uscire con un giovane di cui era invaghita una delle tre adolescenti autrici del pestaggio: alla base dell'inaudita violenza, pertanto, ci sarebbe un "amore" conteso. La folle gelosia nata in una delle quattordicenni alla vista della rivale accanto al ragazzino, avrebbe fatto scattare la molla della vendetta: dopo aver assoldato altre due coetanee, quest'ultima avrebbe dato il via alla ritorsione tanto desiderata.

La spedizione punitiva ha avuto luogo all'ingresso del sottopassaggio pedonale del complesso 'I Portici', poco dopo l'uscita dalla scuola. Le tre avrebbero attirato la 16enne con l'inganno per poi metterla con le spalle al muro. "Adesso le prendi! Adesso le prendi! Chiedi scusa" , gridano in direzione della vittima, che viene circondata, strattonata e spintonata senza alcuna possibilità di uscire da quella situazione. Dopo di che inizia l'aggressione vera e propria, con la povera ragazza che finisce a terra: su di lei infieriscono senza alcuna pietà le 14enni, che le tirano i capelli e la colpiscono con pugni, schiaffi e calci.

A lasciare attoniti è soprattutto il fatto che attorno alla scena si crea un capannello di adolescenti che nulla fa per impedire che la brutale violenza si compia: nessuno alza un dito, anzi, tutti assistono al pestaggio, chi in modo indifferente e chi addirittura incitando le 14enni con fischi e applausi. Più di qualcuno tira fuori il cellulare e inizia riprendere l'aggressione.