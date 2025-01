"Pestato e derubato". L'influencer milanese Andrea Bianchi aggredito a Capodanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura per l'influencer milanese Andrea Bianchi, aggredito e derubato da una gang di stranieri nella notte di Capodanno. Il giovane creator, molto attivo e conosciuto su OnlyFans, è comparso in un video su Instagram in cui ha mostrato le evidenti ferite riportate nel pestaggio e spiegato ciò che gli è accaduto.

Stando al racconto, la notte del 31 dicembre Bianchi si trovava insieme al collega Giulio Leone al Nasty Club, un locale di Torino in cui si stava tenendo una festa di Capodanno. Uscito dalla discoteca in corso Massimo d’Azeglio 3, il ragazzo è stato preso di mira. "Siamo usciti dalla discoteca alle tre del mattino. Stavamo andando a prendere un taxi quando siamo stati avvicinati da dei ragazzi stranieri. Ci hanno offerto del fumo, ma abbiamo detto di no e loro si sono allontanati, poi ho sentito che qualcuno ci stava rincorrendo. Mi sono voltato e un primo pugno mi ha spaccato il labbro e due denti. Il loro tentativo era quello di rubarmi il telefono" , ha spiegato l'influencer nel filmato pubblicato su Instagram.

L'aggressione, dunque, è scattata in un attimo. Bianchi sarebbe stato preso a calci e a pugni. " Mi hanno sgambettato e mi hanno preso a calci e pugni. Ma non ci hanno portato via i soldi ", ha aggiunto. Quindi, il consiglio ai suoi followers. " Sono qui per dirvi di stare attenti. Gli aggressori erano quattro ".

Gli aggressori si sono impossessati del cellulare di Bianchi e dei due in possesso dell'amico Giulio. Il giovane creator ha mostrato la ferita sul labbro, il livido sullo zigomo e la grossa escoriazione sul ginocchio. A rendere ancora più terribile la vicenda il fatto che, secondo il ragazzo, nessuno avrebbe fatto niente. Bianchi avrebbe infatti chiesto aiuto in locale kebab, ma nessuno sarebbe intervenuto.

Ad accorrere in soccorso dei due ragazzi sono poi stati i carabinieri.

I militari hanno raccolto la denuncia dell'influencer e ascoltato il suo racconto, per poi avviare leper rintracciare i responsabili.

Andrea Bianchi ha voluto precisare che il suo video vuole essere un messaggio per tutti, affinché i suoi fan siano consapevoli dei pericoli e siano pronti a denunciare in caso di violenze.