"Pestato da oltre 10 ragazzini". 14enne col setto nasale rotto a Roma

Nella serata di ieri, giovedì 21 settembre, un giovane di 14 anni, a Roma, è stato pestato selvaggiamente da un branco di ragazzini tutti dall’aspetto molto giovane e per questo si ritiene che si tratti di minorenni. Pare che fossero una decina ma secondo alcuni testimoni potrebbero essere anche di più.

Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato all’ospedale San Camillo dove è stato medicato. Gli è stata rilevata una frattura al setto nasale. Secondo quanto riferito dai medici, il minore dovrà fermarsi presso la struttura per circa trenta giorni.

I poliziotti del commissariato Monteverde stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell’aggressione e di risalire alle identità degli aggressori.

L'aggressione senza un motivo

Il quattordicenne stava passeggiando per le strade adiacenti viale dei Colli Portuensi, zona Monteverde, quando ha notato che alcuni individui gli si stavano avvicinando. Nell’immediato ha cercato di restare calmo continuando sulla propria strada, ma ad un certo punto delle persone gli si sono messi davanti, circondando e bloccandogli, di fatto, ogni via di fuga.

La dinamica dell’accaduto è ancora incerta, ma parea che la baby gang avesse preso di mira il 14enne in quanto era solo e gli sembrava una preda facile da sottomettere. Dopo essere stata accerchiata la vittima è stata chiusa in un angolo dove la baby gang ha dato sfogo alla propria rabbia, pestando il ragazzo in modo barbaro e infliggendogli calci, pugni e schiaffi fino a rompergli il setto nasale e a ridurlo in condizioni molto critiche. Vani sono stati i tentativi della vittima di ribellarsi in quanto erano dieci contro uno. Terminata l'aggressione i violenti se ne sono andati lasciando a terra il ragazzo, con diverse ferite e lividi. Sembra che al giovane non sia stato rubato alcun articolo personale e per questo motivo si pensa che la baby gang l’abbia picchiato per il solo gusto di fare del male a qualcuno. Un caso simile si era verificato a Bologna, qualche settimana fa, quando a rimanere vittima di un’aggressione era stata una 17enne, malmenata senza un motivo apparente da una baby gang tutta al femminile.