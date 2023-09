"Pestata a sangue". La violenza della baby gang di ragazzine contro la coetanea

Ha raccontato di una violenza inaudita ed apparentemente immotivata la 17enne che a Bologna ha sporto denuncia contro 4 ragazze, una vera e propria baby gang "in rosa", all’incirca coetanee che l’hanno picchiata selvaggiamente a forza di calci e pugni.

La giovane stava passeggiando per le strade del centro della “Dotta”, sotto i portici di via Ugo Bassi alle spalle di piazza Maggiore, sempre molto vivace il sabato sera. Era uscita con le amiche per svagarsi e mentre si trovava in loro compagnia, sono apparse quattro ragazze con maglietta sopra l'ombelico, capelli lunghi e un’età compresa tra i 15 e i 17 anni che, stando alle dichiarazioni della ragazza stessa, le erano perfettamente estranee. Le quattro prima l'hanno circondata e poco dopo si sono scagliate contro di lei con una foga a dir poco spaventosa: prima l'hanno presa a pugni fino a farle perdere l’equilibrio e cadere a terra, poi le hanno tirato diversi calci fino a provocarle gravi ferite. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono corsi verso le aguzzine per fermarle ma le quattro si sono date alla fuga non appena hanno notato che stava accorrendo gente sul posto. La ragazza non ha chiamato nell’immediato le forze dell’ordine ma i suoi genitori a cui ha raccontato dell’accaduto e che, a loro volta, l’hanno poi portata al pronto soccorso dato che riportava svariati segni e lividi da percosse sul corpo.

Nelle ore di questa mattina, la vittima ha fatto denuncia presso l’Arma dei Carabinieri a cui ha ribadito di non conoscere le sue carnefici e che la ragione per cui è stata oggetto delle loro angherie le è ignota dato che nessun articolo personale le era stato sottratto. Ha altresì avanzato l’ipotesi che tutta quella violenza gliel’abbiano inflitta per puro sadismo e divertimento. I Carabinieri stanno portando avanti le indagini al fine di individuare le ragazzine e di comprendere il movente che le ha sollecitate a compiere un atto così crudele nei confronti di una coetanea.

Non sarebbe la prima volta, a Bologna, che si verifica un episodio di aggressione da parte di una baby gang tutta al femminile. Come racconta Il Resto del Carlino, alcuni utenti della pagina Facebook “Sei di Costa Saragozza se…”, da qualche giorno, raccolgono informazioni sull’aggressione a due quattordicenni ad opera di un gruppo composto da sole ragazze, anche se per ora il fatto non sembra sia stato denunciato alle forze dell’ordine. A febbraio 2023, invece, un’altra giovane ragazza era stata rapinata nei pressi della stazione del capoluogo emiliano sempre da 4 ragazze con un’età compresa tra i 15 e i 17 anni e, dopo essersi accorta che le avevano rubato il telefono, aveva cercato di reagire ricevendo, di tutta risposta, calci e pugni. Per fortuna, le ragazze furono subito individuate dalla Polizia locale e denunciate.