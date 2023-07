Pestato a sangue da tre stranieri mentre passeggia: l'orrore a Latina

Lo hanno picchiato a sangue solo perché, dopo che lo avevano urtato mentre passeggiava, gli aveva chiesto di “stare più attenti”. Così un 38enne di Cisterna di Latina è stato aggredito e pestato da tre giovani stranieri, finendo in ospedale dove gli hanno messo ben 46 punti di sutura.

Una tranquilla passeggiata trasformata in un incubo

I fatti, come racconta Latina Oggi, sono accaduti martedì 11 luglio a Cisterna di Latina, popoloso centro a pochi passi da Latina. Un 38enne del luogo stava raggiungendo a piedi casa della cugina, dove lo attendevano per cena. Un tragitto fatto mille volte e che mai aveva riservato problemi. Mentre camminava sul marciapiede, davanti a lui incrocia tre ragazzi, presumibilmente stranieri, che lo urtano camminando. Il 38enne si gira e dice: “Oh, state più attenti” . Un richiamo verbale che i tre interpretano come un affronto e subito accerchiano il 38enne che nemmeno si rende conto di quanto sta accadendo: viene tempestato da pugni e calci. Una furia da branco che dura meno di un minuto quando i tre aggressori fuggono a piedi lasciando la vittima a terra, col volto ricoperto di sangue. Nonostante fosse ferito e con diversi tagli il 38enne è riuscito a raggiungere il quartiere e chiedere aiuto, facendosi poi trasportare presso il pronto soccorso del territorio. Qui è stato necessario applicare ben 46 punti per saturare le ferite.

Il racconto della violenza attraverso i social media

Il 38enne, una volta dimesso dall’ospedale, ha deciso di raccontare l’accaduto su Facebook, postando la foto del suo volto tumefatto. L’uomo ha spiegato quanto accaduto e ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà da parte di amici e conoscenti. La zona dove è avvenuta l’aggressione costeggia uno dei quartieri più difficili di Cisterna, San Valentino, che spesso finisce al centro delle cronache locali. Qualche mese fa, sulla pista ciclabile che attraversa la zona, una donna che stava facendo jogging, è stata palpeggiata da uno straniero, che si era poi dileguato salvo venire presto rintracciato dai carabinieri.