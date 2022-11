Picchia e minaccia gli anziani genitori: 57enne romano in manette

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma piazza Dante, coadiuvati dai militari dell’Arma della stazione di Roma Prenestina, hanno tratto in arresto venerdì sera un 57enne romano, il quale dovrà adesso rispondere dell'infamante accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano della Capitale Roma Today a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato lo stesso padre dell'arrestato, un 79enne, che ha richiesto il loro aiuto per sé stesso e per la moglie (di due anni più grande): i due anziani infatti sarebbero stati minacciati e aggrediti dal figlio a seguito di una discussione scaturita per futili motivi.

Giunti sul luogo della segnalazione i militari hanno rinvenuto il soggetto di 57 anni in un vistoso stato di agitazione, che neanche la loro presenza è bastato a placare. Non senza fatica i carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'uomo, il quale peraltro teneva occultato all'interno di una tasca dei pantaloni un coltello da cucina. A questo punto gli anziani hanno confessato agli uomini in divisa che le violenze del figlio nei loro confronti, denunciate peraltro a più riprese, andavano avanti da diverso tempo. L'ultima brutale aggressione in ordine cronologico risalirebbe ad appena una settimana fa, quando il padre 79enne è finito in ospedale con lesioni giudicate guaribili in una settimana.

Sequestrata l'arma e strette le manette ai polsi il violento è stato condotto in carcere, a seguito dell'udienza di convalida. Ad oggi l'uomo si trova ancora rinchiuso poiché il Gip del Tribunale di Roma, considerando anche i precedenti denunciati dai genitori, ha disposto la custodia cautelare, in attesa che si apra ufficialmente il processo a suo carico.