Pisa, genitori in fuga col figlio neonato: rintracciati, stanno tutti bene

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto come protagonista una coppia di Pisa fuggita col figlio ancora neonato. Dopo giorni di ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciare la famiglia e a dare la lieta notizia: stanno tutti bene.

Il piccolo rapito dall'ospedale

Questa storia risale allo scorso 28 febbraio, quando una donna di origini sarde ha preso il figlio neonato dal reparto di Neonatologia e lo ha portato via, allontanandosi con lui dall'ospedale Santa Chiara di Pisa, senza attendere il foglio di dimissioni dei medici (il piccolo era nato una settimana prima). Insieme alla paziente anche il marito nordafricano. A quanto pare la coppia aveva dei problemi ed erano in attesa di un colloquio con i Servizi sociali. Proprio questo incontro sarebbe stato la ragione del frettoloso allontanamento dall'ospedale pisano. I coniugi, già genitori di un bimbo, temevano che il piccolo appena nato venisse loro sottratto.

Accortisi della fuga, gli operatori sanitari avevano subito fatto scattare l'allarme, contattando le forze dell'ordine. Si temeva, infatti, per le condizioni di salute della madre e del neonato. Del caso è stata poi informata la locale Procura minorile, che ha disposto l'avvio delle ricerche, condotte dai carabinieri. Dal momento che la donna ha origini sarde, erano state allertate anche la Polaria e la Polmare, in modo tale da monitorare sia aerei che traghetti in caso di spostamenti.

Il primo ad essere rintracciato è stato il papà, ma ancora non si sapeva nulla della madre, una senza fissa dimora seguita dai Servizi sociali per dei problemi legati alla tossicodipendenza. Secondo gli inquienti, la madre e il bambino dovevano già aver raggiunto la provincia di Grosseto, e hanno avuto ragione.

Il ritrovamento

Stando alle ultime notizie riportate, la famiglia è stata effettivamente rintracciata in un comune della probincia di Grosseto. Tutti quanti stanno bene. Anche il neonato non ha riportato conseguenze o problemi di salute. La mamma è stata rassicurata dagli inquirenti, che sono si semplicemente occupati di accertarsi delle buone condizioni di tutti.

La coppia non andà incontro ad alcun tipo di provvedimento. Non sono infatti stati commessi reati, né vi saranno indagini. Il ritrovamento è stato possibile grazie allo stretto lavoro della procura della Repubblica di Pisa e del tribunale dei Minori di Firenze.