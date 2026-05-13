Pistoia, tenta di avvelenare la moglie mettendo candeggina nel caffè

Un uomo di 55 anni, Ottavio Minzera, è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di avvelenare la moglie, mettendole candeggina nel caffè. Un episodio che, secondo quanto riportato stamattina dal quotidiano La Nazione, sarebbe avvenuto lo scorso 9 maggio a Pistoia. Il cinquantacinquenne, un operaio dello stabilimento Hitachi Rail situato nella città toscana, sarebbe stato arrestato ieri, 12 maggio, mentre si trovava sul posto di lavoro, dai carabinieri. È accusato di lesioni gravissime ai danni della consorte.

Stando ad un prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe come detto sciolto candeggina nella tazzina di caffè che la moglie avrebbe bevuto da lì a poco.

La donna avrebbe accusato immediatamente un malore senza tuttavia capire che cosa stesse accadendo, per poi essere soccorsa e portata in ospedale. La donna è ricoverata presso l'ospedale San Jacopo di Pistoia: non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma ed a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.