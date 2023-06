Poliziotta uccisa a Roma, il marito ha ascoltato l'omicidio alla radio del 113

Nuovi drammatici dettagli sulla tragedia registrata giovedì mattina a Roma, zona Torraccia, dove la poliziotta Pierpaola Romano è stata uccisa dal collega ed ex amante Massimiliano Carpineti. L’uomo, una decina d’anni più giovane, l’ha freddata con tre colpi di pistola e ha poi puntato contro di sé la pistola d’ordinanza per farla finita. Un dramma che ha scosso la comunità capitolina e che si arricchisce di un doloroso dettaglio: come riportato da Repubblica, il marito Adalberto Montinaro – ispettore di Polizia ai vertici del commissariato di Sant’Ippolito – ha ascoltato il femminicidio della moglie alla radio del 113.

La mattina del primo giugno il coniuge di Pierpaola Romano era in servizio e ha sentito la nota di una poliziotta ferita con tre colpi d’arma da fuoco nell’androne di casa. Nonostante le poche informazioni a disposizione, ha immediatamente contattato la sala operativa: “Potrebbe essere mia moglie” , le parole che hanno gelato gli uomini di servizio al 113. La risposta della supposizione è arrivata pochi minuti dopo, con la conferma del ritrovamento del cadavere della moglie.

Colpita dalla malattia – aveva da poco scoperto di avere un tumore al seno – Pierpaola Romano aveva riallacciato i rapporti con il marito dopo un periodo delicato. Da lì la decisione di troncare la relazione con Carpineti, che forse aveva già minacciato la vittima: “Questo non lo sappiamo, ma di certo se avessimo saputo qualcosa noi, saremmo intervenuti senza dubbio” , le parole di un poliziotto di Montecitorio, dove la donna garantiva la sicurezza ormai da qualche anno. Tante le belle parole spese dai colleghi: “Pierpaola era una donna serena, circa un paio di mesi fa era andata in malattia. E non aveva avuto alcun atteggiamento che potesse far presagire quello che adesso stiamo vivendo”.