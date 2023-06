"I poliziotti vengono aggrediti e la sinistra rimane muta?". Sala e compagni smascherati

Quasi quotidianamente, da Milano arrivano immagini di estrema violenza. La città sembra essere allo sbando, completamente abbandonata a se stessa, una moderna Gotham city in cui non c'è più controllo e il crimine regna indisturbato. L'ultimo episodio noto vede protagonista un cittadino romeno ubriaco e senza fissa dimora, che nei pressi della stazione Centrale ha sferrato dei pugni a due poliziotti, tra i quali una donna, impegnati in un controllo. Le immagini sono state riprese da un cittadino che vive in un palazzo che si affaccia sulla strada e sono sconvolgenti.

Si vedono i due poliziotti tentare di calmare lo straniero, finché lui tira un gancio al volto a uno di loro, che stramazza al suolo, per poi aggredire anche l'altro. A intervenire per evitare conseguenze peggiori, e la fuga del romeno, è stato un passante, che non ci ha pensato due volte a placcare l'uomo da dietro, agevolandone l'arresto. " A Milano vigili della Polizia Locale aggrediti con uno picchiato a pugni da un romeno pregiudicato in Via San Gregorio ma non solo. Venerdì un nigeriano ha aggredito in Via Venini due commercianti (uno addirittura a morsi) e mandato in ospedale tre poliziotti intervenuti prima di essere arrestato per rapina ", spiegano in una nota Silvia Sardone e Samuele Piscina, consiglieri comunali della Lega a Milano.

Ma non solo, perché di racconti come questi ce ne sono tanti ogni giorno nella città amministrata da Sala, solo che non tutti vengono documentati. " Un immigrato, minore non accompagnato, ha dato in escandescenze all’interno del comando della Polizia Locale del Municipio2 rifiutandosi di andare in una comunità e rompendo un dito a un agente, ora con 30 giorni di prognosi ", proseguono nella nota i due esponenti leghhisti, che esprimono solidarietà a tutte le forze dell'ordine coinvolte in queste aggressioni. " Gli episodi di violenze a uomini e donne in divisa sono ormai una costante, con stranieri protagonisti delle aggressioni. Come mai non abbiamo letto prese di posizione del sindaco Sala e del suo assessore alla sicurezza? ", si chiedono Piscina e Sala.