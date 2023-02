Poliziotti cucinano a casa di una donna di 100 anni

Due poliziotti hanno fatto un gesto degno di nota nei confronti di un’anziana signora, Pasqualina, che il prossimo primo aprile raggiungerà il glorioso traguardo dei cento anni. Gli agenti si sono presi cura della nonnina e le hanno preparato un buon pasto caldo. I due agenti hanno infatti trascorso del tempo nell’abitazione della donna preoccupata perché il nipote tardava a rientrare a casa. Come abbiamo detto, oltre a farle dono della loro compagnia, le hanno anche preparato il pranzo.

Il selfie con l'anziana nonnina

A dare la notizia di quanto avvenuto sulla sua pagina Facebook è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccontato che i poliziotti si sono presi cura della quasi centenaria e le hanno tenuto compagnia durante il pranzo, da loro stessi preparato. Era stato uno degli agenti a diffondere per primo la fotografia insieme alla signora Pasqualina, selfie che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Infatti, come è stato spiegato, "La Dante 11 con i rispettivi assistente capo coordinatore e assistente della Polizia di Stato, oltre a prendere i delinquenti fanno compagnia alla nonnina di anni 99 e le cucinano un bel piatto caldo. Dopo averla fatta saziare e atteso l’arrivo del nipote che giungeva da Quarto hanno promesso che il giorno 1 aprile saranno presenti con una bella torta per festeggiare i suoi 100 anni". Nel suo post, il deputato Borrelli ha tenuto a sottolineare che queste "sono storie che vanno divulgate affinché si comprenda l’importanza e l’umanità degli agenti sempre troppo bistrattati" .

Il commento di Borrelli

Il politico ha anche precisato che essere poliziotti non vuol dire soltanto rincorrere delinquenti, sfoggiare pistola e distintivo e mettere in manette i cattivi. Significa anche prendersi cura di cittadini. Infine, Borrelli ha commentato l’azione messa in atto dai due rappresentanti delle forze dell’ordine: "È una bella storia che ci piace rendere nota affinché i cittadini riescano a comprendere l’importanza delle forze dell’ordine e l’umanità di chi indossa la divisa. Troppo spesso gli agenti vengono bistrattati e offesi mentre criminali e delinquenti vengono celebrati ed omaggiati" . Inutile dire che il post ha ottenuto molti like. La quasi totalità dei commenti fatti dagli utenti del social sono stati di complimenti ai due ragazzi in divisa che hanno dato assistenza all'anziana.

