"Stabilimento balneare" diventa "bathroom": la gaffe del portale turistico voluto dal Pd

L'amministrazione comunale PD aveva promosso la realizzazione di un sito web in inglese, per promuovere le bellezze del posto ed attirare l'attenzione dei turisti stranieri. Fin qui tutto perfetto, non fosse per le traduzioni forse effettuate da un traduttore automatico. Ed è così che sono stati tradotti in inglese anche i nomi delle attività di ristorazione e delle strutture ricettive, oltre a quelli degli stabilimenti balneari. Con risultati esilaranti, come fatto notare da diversi residenti sui social network e dagli esponenti della minoranza in consiglio comunale.

Questa la gaffe della quale si è reso protagonista nelle scorse ore il centrosinistra che amministra Follonica (una cittadina in provincia di Grosseto). Con il sindaco "dem" Andrea Benini costretto a correre ai ripari, annunciando un nuovo intervento sul sito (attualmente in corso) per correggere gli errori riscontrati sul sito www.follonicaonline.it.

Le traduzioni letterali

Si tratta del portale turistico del Comune, fortemente voluto dalla giunta Benini per rilanciare il turismo nella realtà toscana con l'approssimarsi dell'estate. Rivolgendosi in questo caso specifico agli utenti anglofoni o esteri in generale, dando così loro modo di dare un'occhiata in anticipo alla attrazioni locali. Peccato solo che chi ha realizzato il sito non si sia limitato ad illustrare in inglese le peculiarità follonichesi, ma è andato oltre traducendo anche i nomi delle località e delle aziende.

A porre l'accento su questi errori è stato il consigliere comunale di centrodestra Charlie Lynn, elencandoli. Qualche esempio? "stabilimento balneare" è stato tradotto con "bathroom", ovvero il termine che in inglese indica il bagno con i servizi igienici presente in ogni abitazione. Idem dicesi per gli esercizi commerciali: la "Trattoria Unico" è diventato "Unique Urban Trattoria", "L’Ultima Spiaggia" si è trasformato in "Last Beach", il "Bagno Briciola" diventa "The Crump", il "Grotta Folli"s tradotto in "Follis Cave".

L'ammissione del sindaco PD: "Si tratta di un errore grossolano"