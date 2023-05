Portano un dromedario allo stadio per deridere i rivali della Samp: è polemica

All'esterno dello stadio Marassi di Genova è spuntato un dromedario: lo avrebbero portato davanti al Ferraris alcuni tifosi del Genoa, per prendere in giro la Sampdoria. Un'idea goliardica che non è però piaciuta nè alle associazioni animaliste nè all'amministrazione comunale di centrodestra, con quest'ultima che si è detta all'oscuro dell'iniziativa e ha precisato di non aver mai rilasciato alcuna autorizzazione.

La giunta Bucci ha quindi annunciato l'intenzione di andare a fondo della questione, accertando eventuali responsabilità dei singoli. Quanto avvenuto due sere fa nel capoluogo della Liguria continua a tenere banco, visto che la scia di polemiche non sembra intenzionata a spegnersi. Tutto è iniziato a margine della partita fra Genoa e Bari, valida per la trentottesima giornata della Serie B 2022/23. Un match che il sodalizio genovese allenato da Alberto Gilardino, già certo della promozione in Serie A, si è aggiudicato con un pirotecnico 4-3.

Lo sfottò dei tifosi genoani ai "cugini" della Samp

Anche per questo, l'attenzione di una parte del tifo genoano si è forse concentrata più sulla retrocessione dei rivali cittadini della Sampdoria che sulla gara. E andrebbe letta proprio in quest'ottica la presenza del dromedario, portato nei pressi dello stadio da chissà dove. Nelle intenzioni della tifoseria del Grifone, si tratterebbe di uno sfottò ai "cugini": l'animale esotico sarebbe un riferimento simbolico alle presunte trattative con gli emissari della famiglia Al Thani (mai andate in porto) per rilevare la Samp.

Un'idea che l'Associazione Gaia Animali e Ambiente non ha però gradito: gli attivisti hanno infatti posto l'accento sulle condizioni del dromedario, trovatosi suo malgrado in un ambiente particolarmente rumoroso e a loro dire visibilmente spaventato. E hanno esternato l'intenzione di valutare la possibilità di sporgere denuncia per maltrattamento di animali. " Nelle immagini l’animale viene strattonato con la corda dal suo accompagnatore, in mezzo alla folla urlante ed a scoppi di petardi - ha attaccato l'associazione, in un comunicato pubblicato sul proprio sito - ed è sicuramente terrorizzato e traumatizzato". Nemmeno la politica è però rimasta a guardare: anche l'ex-senatore leghista ed attuale consulente del governo Armando Siri ha stigmatizzato l'episodio.

La Lega condanna l'episodio