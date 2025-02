"Porte aperte" per gli oratori. Via a un bando per sostenerli

Ascolta ora 00:00 00:00

Via alla seconda edizione del bando «Porte aperte» lanciato da Fondazione Cariplo per permettere agli oratori del territorio lombardo e delle province di Novara e Verbania di realizzare progetti e attività formative per preadolescenti, adolescenti e giovani. Dopo il successo della prima edizione, con 50 progetti selezionati, l'iniziativa è diventata l'occasione per rilanciare una riflessione a tutto campo sugli oratori, in un forum ospitato da Avvenire. «La nostra missione è rendere più solida la nostra comunità - ha detto il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone - Per farlo abbiamo bisogno di un'azione sui giovani, che sono coloro che garantiranno il futuro». Attenzione particolare alla sfera dei Neet, i giovani né occupati e né inseriti in un percorso di istruzione o formazione, a cui è dedicato un altro progetto presentato nei giorni scorsi che vede Cariplo investire 20 milioni insieme a Intesa Sanpaolo con altri 10. «In Lombardia, intesa come regione ecclesiastica, abbiamo 2.300 oratori - ricorda don Stefano Guidi, direttore della Fondazione oratori Milanesi - La diffusione è capillare.

La caratteristica dell'oratorio lombardo è non essere semplicemente un'attività, ma un vero e proprio spazio educativo molto strutturato. In quella che può sembrare una crisi, si innesca un'opportunità per l'oratorio: soprattutto in estate, infatti, terminano le proposte significative per gli adolescenti».