Portici, paura in strada: spari vicino al parco giochi

Momenti di grande paura si sono vissuti nella serata di ieri a Portici, comune in provincia di Napoli. In via San Cristoforo, a pochi passi da un parco giochi, sarebbero stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie della polizia di Stato. Al momento non si conosce con certezza la dinamica dei fatti. Come riporta Fanpage sembra che la polizia abbia trovato alcuni bossoli conficcati nel muro. In base al racconto fornito da alcuni testimoni i colpi sarebbero stati sparati da alcuni giovani nel corso di una rissa scoppiata improvvisamente. Ma non si escludono anche altre piste, come quella di una "stesa".

Poco distante dal luogo c'è un bar molto frequentato e, come accennato in precedenza, un parco giochi. In entrambi i luoghi al momento degli spari c’erano numerose persone, tra cui dei bambini. Inevitabile il panico e il fuggi fuggi.

Sul posto i soccorritori hanno trovato due giovani feriti. I ragazzi avrebbero raccontato di essere stati coinvolti in un incidente stradale. Una versione che deve essere confermata. Nessun incidente risulta alle forze dell'ordine.

I controlli a Napoli

Nel capoluogo campano continuano senza sosta i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Le operazioni dei militari ieri sono avvenute nei quartieri della periferia occidentale. Tra Bagnoli e Fuorigrotta sono state 93 le persone identificate, 71 di queste tra i 15 e i 19 anni. Un 24enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il giovane è stato denunciato mentre l’arma è stata sequestrata.

Un 40enne di Fuorigrotta è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione nonostante la misura dei domiciliari. Per questo l’uomo ora dovrà rispondere di evasione. Sono 5 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura: 3 di questi sono minorenni. Un 34enne del Rione Traiano è stato, invece, denunciato perché si è opposto ai controlli dei militari e poi li ha minacciati. Due parcheggiatori abusivi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria: nei mesi scorsi erano già stati denunciati.

Controlli anche nel rione Traiano dove sono avvenute anche perquisizioni nella piazza di spaccio "99" dopo gli arresti registrati all'alba. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 38. L’arma aveva la matricola abrasa. La pistola era nascosta nelle aree comuni condominiali.