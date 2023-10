Tema choc al liceo Righi di Roma: "Le posizioni del vostro compagno su Israele..."

Già noto per la sua narrazione sul conflitto tra Israele e Hamas, un docente di storia e filosofia al liceo Righi di Roma è finito nella bufera dopo l'ennesimo test divisivo. Il professore in questione ha proposto a una classe, come spunto di riflessione da trattare in un elaborato scritto, le ragioni di Tel Aviv dal punto di vista di un compagno di classe, citato per nome e cognome e persino indicato con la doppia cittadinanza (italiana e israeliana). Una volta venuti a conoscenza di quanto accaduto - le informazioni sul ragazzo minorenne sono state inserite nel registro elettronico dell'istituto - i genitori dello studente hanno deciso di intervenire.

Come evidenziato dal Corriere della Sera, il professore del liceo romano era già finito al centro dell'attenzione per aver sottoposto agli studenti alcuni materiali sul "sistema di apartheid in Israele contro i palestinesi" . In preda alle sue convinzioni integraliste, il docente ha spinto un giovane israeliano nella posizione di "controparte" rispetto alle sue argomentazioni. Secondo quanto filtrato da ambienti scolastici, il ragazzo è "molto scosso" e non potrebbe essere altrimenti, considerando la delicatezza dell'argomento.

L'intero accaduto è stato segnalato sia al ministero dell'Istruzione che all'Ufficio scolastico regionale. Nei prossimi giorni verranno ascoltati tutti i protagonisti per ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. In particolare, il professore dovrà dimostrare di non aver violato il codice disciplinare dell'istituto che prevede che il dipendente è obbligato a "mantenere una condotta adeguata ai principi di correttezza e ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona" . In caso contrario verrà comminata una sanzione: dal rimprovero al licenziamento, molto dipenderà dalle valutazioni di chi sarà chiamato a giudicare.