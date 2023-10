Tank israeliani circondano Gaza City. Qatar: "Leader Hamas ospitati su richiesta Usa" | La diretta

Nel 24esimo giorno della guerra tra Israele e Hamas, l'aviazione dello Stato ebraico ha continuato a bombardare le postazioni dei terroristi, mentre le truppe di terra hanno ampliato le loro operazioni, spingendosi con i carri armati fino alle porte di Gaza City, Le Idf hanno riferito di aver colpito 600 obiettivi e di aver eliminato decine di terroristi in pesanti scontri a fuoco. Nella notte, si sono registrati lanci di missili dalla Siria e dallo Yemen. Nessun vettore, però, ha raggiunto il territorio ebraico. Si sono moltiplicate anche le violenze in Cisgiordania, dove si sono verificati scontri tra le forze di sicurezza israeliane e giovani palestinesi, che hanno provocato almeno cinque morti e diversi feriti. Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha esortato il premier Benjamin Netanyahu, chiedendogli di mettere un freno alle aggressione dei coloni estremisti ai danni dei residenti locali. All'interno della Striscia, l'Unrwa (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi) ha lanciato l'allarme per il "collasso dell'ordine pubblico", dopo che i suoi magazzini sono stati presi d'assalto dalla popolazione civile. L'Unicef, inoltre, ha riferito che i bambini all'interno dell'enclave palestinese stanno affrontando una situazione "catastrofica" e che i genitori sono costretti a dar loro da bere acqua di mare. Ecco le ultime notizie di oggi lunedì 30 ottobre.

Incursione israeliana a Gaza City

I tank delle Idf, "decine" secondo i testimoni locali", hanno condotto una breve incursione alle porte di Gaza City, nel quartiere di al-Zeitoun. I corazzati hanno hanno tagliato la strada Salahedine e " hanno sparato a qualsiasi veicolo che si muovesse ". Con l'aiuto dell'aviazione, inoltre, i Merkava hanno bombardato l'arteria che collega le parti nord e sud di Gaza per circa un chilometro, " lasciando ampi crateri ".

Dopo circa un'ora, le forze delle Idf si sono ritirate. Le brigate al-Qassam di Hamas hanno cercato di minimizzare l'importanza di questa operazione, sostenendo che l'esercito israeliano " cerca di creare una falsa immagine della presenza dei suoi soldati all'interno della Striscia di Gaza, nonostante i colpi inferti dalla resistenza ". I terroristi hanno fatto sapere di aver sparato missili anticarro contro due veicoli impegnati nell'incursione.

Nuovo video degli ostaggi nella Striscia

Hamas ha diffuso tramite i suoi canali social un nuovo video, in cui si vedono tre donne tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza. Una di loro si rivolge direttamente al premier Netanyahu, criticandolo per il fallimento dell'apparato di sicurezza dello Stato ebraico e chiedendogli di liberarli.

Qatar: "Gli Usa ci chiesero di ospitare i leader di Hamas"

L'ambasciatore del Qatar negli Stati Uniti Meshal bin Hamad Al Thani ha respinto le accuse mosse da Israele, secondo cui Doha sosterrebbe Hamas. Il rappresentante dell'emirato, inoltre, ha affermato che " l'ufficio politico di Hamas in Qatar fu aperto nel 2012 su richiesta di Washington che voleva stabilire linee di comunicazione indirette " con il movimento terroristico.

Al Thani, inoltre, ha sottolineato che tutti i fondi trasferiti dal Qatar alla Striscia di Gaza nel corso degli anni sono stati consegnati " in pieno coordinamento con Israele, gli Stati Uniti e le agenzie delle Nazioni Unite come il Programma alimentare mondiale e il Coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente ".

Funzionari israelini in Qatar per accordo ostaggi

Il quotidiano israeliano Hareetz, citando notizie provenienti dagli Stati Uniti, ha scritto che alcuni funzionari israeliani si sono reacati sabato in Qatar, per discutere di un accordo sugli ostaggi in mano ad Hamas.

Eliminati quattro comandanti di Hamas

Il portavoce delle Idf Daniel Hagari ha scritto in un tweet che quattro comandanti del movimento terroristico sono stati eliminati nelle ultime ore. Sono Jamil Baba, comandante delle forze navali nella Brigata centrale, Muhammad Safadi, comandante dell'unità missilistica anticarro nel Battaglione Tuffah, Muwaman Hijazi, membro di spicco dell'unità missilistica anticarro e Muhammad Awdallah, tra i leader del dipartimento di produzione di Hamas

Raid aerei delle Idf in Siria

L'aviazione israeliana ha colpito diversi siti militari nella provincia di Daara, nella Siria meridionale, in risposta ai lanci di razzi di ieri sera dalle alture del Golan verso il territorio dello Stato ebraico.

Lanci di missili da Gaza

Dopo alcune ore di pausa, sono ripresi i lanci di missili dalla Striscia di Gaza verso le comunità israeliane a ridosso dell'enclave palestinese, in particolare la città di Netivot. Poco prima delle due del pomeriggio italiane, le sirene antimissile sono suonate nel centro di Israele e a Gerusalemme.

Scontri al confine con il Libano

L'esercito israeliano ha fatto sapere che una sua postazione al confine con il Libano è stata colpita. Non vi sarebbero vittime. In risposta, le Idf hanno bombardato con l'artiglieria due infrastrutture militari degli Hezbollah.

Media Cisgiordania: "Morto palestinese colpito dai coloni"

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che il 23enne Ahmed Nofal è morto in ospedale a Ramallah. Sarebbe stato colpito " dai proiettili di coloni esplosi da una automobile che aveva attraversato il villaggio di Ras Karkar ", vicino alla capitale dell'Anp.

L'esercito israeliano, inoltre, ha arrestato un soldato-colono sospettato di aver ucciso il 28 ottobre un contadino palestinese intento a raccogliere olive vicino Nablus.

Scontri in Cisgiordania: palestinesi uccisi a Gerusalemme Est e a Hebron

Le forze di sicurezza israeliane stanziate a Gerusalemme Est hanno inseguito e ucciso un palestinese, colpevole di aver accoltellato un agente di polizia dello Stato ebraico. L'uomo è ricoverato in ospedale "in condizioni gravi, ma stabili". L'aggressione è avvenuta alla stazione di servizio Mendelbaum, sulla Route 1.

Vicino a Hebron, sempre in Cisgiordania, un 23enne è stato ucciso in uno scontro a fuoco con l'esercito israeliano. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, è il quinto morto della giornata nella regione. Il ministero della Sanità dell'Anp ha riferito che, dal 7 ottobre, gli scontri tra israeliani e palestinesi hanno provocato 121 vittime.

Israele: "Ostaggi questione mondiale"

Il portavoce delle Idf Daniel Hagari ha affermato che " la questione degli ostaggi non è solo una questione nazionale israeliana, ma è anche mondiale ". Il contrammiraglio ha sottolineato che " bambini, donne e anziani, israeliani e cittadini stranieri sono tenuti in ostaggio da una organizzazione omicida che ha compiuto crimini di guerra e crimini contro l'umanità di dimensioni inaudite " e che " il mondo e le organizzazioni internazionali hanno una responsabilità morale di garantire la loro incolumità e di fare il possibile per riportarli a casa ".

Uomo arrestato a Tel Aviv per aver strappato i manifesti degli ostaggi

La polizia ha arrestato a Tel Aviv un uomo, poco più che ventenne, sospettato di aver strappato dei manifesti che raffiguravano gli ostaggi rapiti da Hamas in seguito all'attacco del 7 ottobre a Israele.

Polizia israeliana: "Identificati 1.135 civili uccisi da Hamas"

La polizia dello Stato ebraico ha fatto sapere di aver identificato 1.135 dei 1.400 israeliani uccisi nell'attacco di Hamas di sabato 7 ottobre. Di questi, 823 sono civili e 312 sono militari.