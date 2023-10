Pranzo di nozze da 8mila euro, ma i novelli sposi non pagano e fuggono in Germania

Un pranzo di nozze sfarzoso con un menù a base di pesce per un totale di circa 8mila euro: fin qui nulla di strano, a parte il fatto che al momento di saldare il debito i novelli sposi, volati via in Germania, risultano entrambi irreperibili. Sulle loro tracce ora si trovano i carabinieri.

Protagonista in negativo della vicenda un imprenditore del settore edile di 40 anni originario di Ferentino, comune della provincia di Frosinone. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, l'episodio si è verificato la scorsa settimana, quando l'uomo si è sposato con una ragazza di 25 anni di origini polacche residente nella Capitale. Dopo la celebrazione del matrimonio, con una cerimonia in chiesa, gli sposi con al seguito una nutrita schiera di amici e parenti si sono diretti verso il ristorante sito tra Veroli e Boville Ernica in cui si sarebbe dovuto svolgere il pranzo di nozze, un evento da tempo concordato con il proprietario.

Era stata proprio la coppia a "testare" il menù che sarebbe stato servito in occasione del giorno delle nozze, valutandolo in modo positivo. Tutto a posto dunque, e in quel giorno il locale era pronto a spalancare le proprie porte a una comitiva composta da una settantina di persone, tra cui i genitori della sposa, giunti appositamente dalla Polonia.

Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto in seguito, anche perché l'imprenditore, alla presenza dei propri genitori, aveva versato un piccolo acconto di poche centinaia di euro e il cibo era stato apprezzato da tutti gli ospiti del locale. Il resto, secondo accordi tra le due parti, sarebbe stato incassato il mercoledì successivo la domenica del matrimonio. Peccato che, a differenza di quanto avvenuto in altre simili circostanze, al ristorante in questo caso non si sia presentato nessuno a onorare i propri debiti.

Saltato l'appuntamento, il titolare del ristorante ha tentato di mettersi in contatto telefonicamente con l'imprenditore, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. In possesso dei dati del novello sposo, quindi, il proprietario del locale ha iniziato a effettuare una ricerca, chiedendo lumi anche ai vicini di casa del 40enne. Tutto inutile, dato che né gli sposi né i genitori dell'uomo, presentatisi anch'essi in ristorante col figlio per concordare il prezzo del pranzo, risultavano reperibili.

Al povero ristoratore non è rimasto altro da fare che segnalare l'episodio alle forze dell'ordine: sono stati proprio i carabinieri, impegnati nelle indagini, a scoprire che i novelli sposi e il padre e la madre del 40enne avevano preso un volo per la Germania, in direzione Francoforte, a meno di 24 ore dal fatidico sì. È lì, pertanto, che si concentreranno le ricerche dei debitori.