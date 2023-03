L'ultima crociata del Pd: vuole carne halal nelle scuole di Pisa

Dopo il caso di Lodi, ecco un nuovo tentativo della sinistra di portare nelle mense scolastiche italiane la carne halal, preparata secondo un rituale di macellazione ben preciso previsto dalla religione islamica. A denunciare quanto il Pd ha tentato di fare a Pisa è il deputato leghista Edoardo Ziello. Il caso è esploso nel capoluogo toscano, scatenando la rabbia dei genitori, che si sono opposti all'ennesima forzatura culturale, che nel caso specifico della carne halal presenta anche i contorni della crudeltà sugli animali.

Il quotidiano Libero riferisce sul tema le parole di Shkelzen Hasanaj, responsabile del Partito democratico a Pisa per i rapporti con le comunità straniere, che tenta di giustificare l'assalto ai piatti dei bambini: " Gli alunni di religione islamica che frequentano le scuole primarie a Pisa costituiscono il 10 per cento di tutti gli alunni della città ma, ancora oggi, non hanno la possibilità di usufruire del servizio Halal Food nelle mense scolastiche. Tante sono le segnalazioni dei genitori che chiedono l’attivazione di questo menù, poiché la religione islamica prevede solo il consumo di carne halal (non suina), la cui macellazione avviene con un metodo più rapido e più indolore possibile per gli animali ".

Il metodo "più rapido e indolore per gli animali", che Hasanaj omette di specificare, si applica sulla macellazione degli animali vivi. Ed è Ziello, dicendosi "disgustato", a mettere la discussione nella giusta dimensione, spiegando cosa sia realmente la carne halal: " Questo “metodo”, secondo la Sunna islamica, prevede che gli animali debbano essere coscienti al momento dell’uccisione attraverso la recisione della trachea e dell’esofago con l’inevitabile morte lenta e dolorosa causata dal dissanguamento completo. Una pratica totalmente barbarica, disumana, incivile e vigliacca che mi trova profondamente in disaccordo ". Il Partito democratico a Pisa siede sui banchi dell'opposizione, quindi è improbabile che questa iniziativa riesca a passare.