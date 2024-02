Precipita in un pozzo per salvare il suo cane: 31enne muore dopo un volo di 15 metri

Un uomo di 31 anni è deceduto tragicamente a Niscemi, comune del libero consorzio comunale di Caltanissetta, nel disperato tentativo di mettere in salvo il proprio cane, caduto accidentalmente in un pozzo profondo circa quindici metri..

Stando a quanto riferito dalle autorità, il terribile episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 11 febbraio, in contrada Ulmo. Il 31enne si trovava in quella zona insieme a un amico ed al suo cane, che a un certo momento sarebbe precipitato all'interno di un pozzo pieno d'acqua. Sotto choc per quanto accaduto all'animale, l'uomo si è immediatamente attivato per cercare di recuperarlo e salvargli la vita. Forse proprio durante le fasi di salvataggio qualcosa è andato storto, e il 31enne è finito a sua volta nel pozzo, facendo un volo di circa 15 metri.

L'amico che si trovava con lui in quel terribile momento ha immediatamente contattato il 112 per segnalare l'accaduto e richiedere il tempestivo intervento dei soccorritori. Sul posto si sono precipitati gli operatori del 118, gli uomini del locale commissariato di polizia, i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e i sommozzatori da Palermo, che hanno dato subito avvio alle disperate operazioni di recupero del ragazzo, sperando di riuscire a trovarlo in vita.

Purtroppo, nonostante il pronto intervento, per il 31enne non c'era già più nulla da fare: è probabile che sia morto sul colpo a causa delle ferite riportate nella caduta. Gli operatori sono tuttora al lavoro per concludere le complicate fasi di recupero della salma della vittima.