Preso il "ladro gattonatore", numerosi furti in negozi e ristoranti di Verona

Gli agenti della polizia di Verona sono finalmente riusciti a catturare l'autore di una lunga serie di furti commessi ai danni di negozi e ristoranti; si tratta del soprannominato "ladro gattonatore", chiamato così per il suo particolare modus operandi. L'uomo era infatti solito muoversi a terra carponi per raggiungere il registratore di cassa senza essere catturato dall'occhio delle telecamere. Sarebbe stato proprio uno dei dispositivi di sorveglianza a incastrarlo.

L'arresto arriva dopo mesi di indagini. I poliziotti, coordinati dalla procura della Repubblica di Verona, sono riusciti ad arrivare all'autore dei furti, un 47enne veronese. Proprio nel territorio veronese sarebbero stati effettuati i colpi, commessi sempre di notte, in un periodo di tempo compreso fra febbraio e agosto 2024.

Il 47enne si avvaleva di strumenti da scasso per addentrarsi negli esercizi commerciali - negozi, bar, ristoranti e osterie - e raggiungere la cassa. Ogni volta si spostava gattonando, così da eludere eventuali impianti di videosorveglianza. Una volta arrivato al registratore di cassa, l'uomo si impossessava del denaro e poi si dava alla fuga, arraffando anche cellulari, tablet e alimenti, se presenti. Secondo quanto riferito dagli inquierenti, il ladro usava gli strumenti custoditi in uno zainetto per forzare le porte d'ingresso posizionate nella parte posteriore dei locali. La maggior parte dei colpi è stata commessa nel centro di Verona.

A quanto l'uomo era già stato fermato per una perquisizione lo scorso giugno 2024, e già all'epoca erano stati rinvenuti degli elementi sospetti che, con l'aggiunta dei filmati, hanno permesso di arrivare al 47enne. In totale gli investigatori della Squadra Mobile di Verona hanno registrato ben 10 furti, tutti riconducibili al "ladro gattonatore".

L'uomo è stato dunque arrestato, come disposto dal giudice, per il reato di

furto. Non solo. Il soggetto è indagato per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Sembra infatti che il 47enne abbia anchealcuni oggetti ottenuto mediante il furto.