Pro Vita & Famiglia aggrediti dalle femministe a Bologna

Le femministe attaccano Pro Vita & Famiglia Onlus. L'aggressione è avvenuta venerdì scorso, a Bologna, in occasione della seconda tappa del tour di Baby Olivia, il viaggio che gli attivisti pro-life stanno facendo per trasmettere il video con cui si intende dimostrare che l'uomo è un essere umano fin dal concepimento.

Arrivati a Piazza XX Settembre, gli attivisti di Pro Vita e Famiglia si sono imbattuti in una una contro-manifestazione non autorizzata organizzata dai centri sociali e dai collettivi femministi a cui hanno partecipato anche consiglieri comunali Giulia Bernagozzi e Mery De Martino del PD e Detjon Begaj della Coalizione Civica. "Questi contro-manifestanti hanno iniziato a ostacolare la proiezione urlando insulti come “bastardi”, “pezzi di m**da”, “vaff**culo”, “fate schifo”, per poi avvicinarsi al palco bestemmiando e minacciandoci, lanciando volantini e preservativi, mostrando le loro natiche ai nostri collaboratori e tentando addirittura di manomettere i cavi di alimentazione dell’impianto audio" , si legge nella missiva inviata da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.