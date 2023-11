"Processato dall'Anpi senza che lo sapessi". La denuncia di uno scrittore

"Processato" dall'Anpi, che oltre a negargli il patrocinio per uno spettacolo teatrale gli ha sospeso la tessera d'iscrizione all'associazione sottoscritta nel 1997. Il motivo? Essersi detto favorevole alla prospettiva di collocare in un parco pubblico un'epigrafe contenente una poesia dedicata alla provincia di Massa, scritta dall'ex-podestà. Questo è quanto accaduto allo scrittore e regista massese Fabio Cristiani, che non ha nascosto la delusione per quanto accaduto. È stato lo stesso Cristiani a rendere noto l'episodio nelle scorse ore. Una scoperta del tutto fortuita, da parte sua: tutto è iniziato quando Cristiani, per il suo spettacolo "75 e non li dimostro" (dedicato alla Costituzione) ha incontrato i vertici della provincia di Massa Carrara.

Un’opera che nella sua visione dovrebbe diventare un progetto didattico sostenuta da Regione Toscana, da portare in scena con la collaborazione degli istituti scolastici del territorio. La sezione massese dell'Anpi, tuttavia, si sarebbe opposta a questa proposta: Cristiani non è più gradito e anche la sua tessera sarebbe stata sospesa. "Per la realizzazione del percorso didattico serve assenso di Regione, Provincia, Isra e Anpi-Massa - ha dichiarato Cristiani al quotidiano La Nazione - ma quest’ultimo tramite il presidente dichiara di non poterlo avallare in quanto il nome dell’autore non è persona degna e gradita".

Già, ma qual è la "colpa" di Cristiani? A quanto si apprende, l'Anpi Massa non gli avrebbe perdonato il fatto di aver sostenuto la posa nel locale parco dei Quercioli di un'epigrafe che reca la poesia "Primavera di Massa", scritta da Ubaldo Bellugi (podestà di Massa dal 1927 al 1938). Anche se Cristiani aveva a suo dire già preso le distanze in più occasioni da Bellugi, dicendosi antifascista.