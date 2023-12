"Propaganda gender con i soldi pubblici". Bufera sul progetto della sinistra toscana

"Facciamo (che parliamo di) sesso". Scoppia la bufera in Toscana sull'iniziativa organizzata dalla consulta giovanile di Pontassieve in collaborazione con il centro di sessuologia Il Ponte e finanziata dal Comune in provincia di Firenze con risorse della Regione: un ciclo di sei appuntamenti sulla sessualità. Un tema discusso e utilizzato spesso come clava nel dibattito politico negli ultimi mesi. La Lega non ci sta e attacca: " La sinistra in Toscana continua a utilizzare soldi pubblici per propagandare l'ideologia gender nelle scuole, nelle biblioteche comunali, nei centri di aggregazione giovanile - tuona l'europarlamentare Susanna Ceccardi -. Con la scusa dell'educazione sessuale dei giovani, in provincia di Firenze si organizzano conferenze sul 'concetto di genere', lezioni sullo scambismo, approfondimenti sul poliamore. Alcune di queste iniziative sono rivolte a 14enni, i cui genitori risulterebbe non fossero neppure stati avvertiti, e si svolgono a scuola, in orario scolastico ".

Gli appuntamenti della teoria gender

" Quello che abbiamo fatto - replicano tuttavia i giovani della Consulta - è solo cercare di approfondire i temi che dovrebbero essere maggiormente discussi, non capiamo questo sconvolgimento ". La sinistra che amministra Pontassieve tenta di difendersi. L'assessore alle politiche giovanili, Giulia Borgheresi. rifiuta strumentalizzazioni e ritiene che l'iniziativa nasca dall'esigenza dei giovani della Consulta di approfondire una sfera che è particolarmente pervadente l'età dei componenti dell'assemblea, tutti adolescenti. Da qua, quindi, l'idea di affrontare il tema con esperti del settore in sei mercoledì, con una iniziativa assecondata e patrocinata dal Comune. "Disforia di genere e concetto di genere" è stato il tema del primo appuntamento che si è svolto a novembre, mentre il secondo s'intitola: "Scambismo, poliamore e relazioni aperte".

Le proteste della Lega