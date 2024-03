La foto a 200 all'ora e la bara sui social, poi lo schianto: così è morto il 34enne

Incidente mortale a Marsala, nel trapanese. A perdere la vita è stato Sebastiano Adragna, 34 anni, noto speaker radiofonico. Ieri si trovava alla guida di una Fiat 500. Come riporta l'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia, l'uomo poco prima aveva postato una storia su Instagram. Nella foto mostrava il cruscotto di un'auto con il contachilometri che indicava i 200 km/ h, uno smile e una bara mentre percorreva un tratto dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. La foto è stata poi rimossa.

L'incidente

Si tratta di un incidente autonomo, l'uomo che nella zona è molto conosciuto per essere un apprezzato speaker radiofonico avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada. Inutili per lui i tentativi di soccorso. È accaduto, dopo le ore 18, sulla strada statale 188, all'altezza di Contrada Chitarra, per cause ancora da stabilire ma è probabile che uno dei motivi sia stata proprio l'alta velocità del mezzo che guidava. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada mentre percorreva Via Salemi in direzione Marsala. Sul posto è intervenuto il personale del Pronto Soccorso e i Vigili Urbani. Nonostante i soccorsi immediati per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenute sul luogo per capire il punto dell'impatto considerando anche che l'auto si è ribaltata più volte distruggendosi e non lasciando scampo al suo giovane guidatore.

La foto su Instagram

Ieri nel primo pomeriggio aveva postato su Instagram la foto del cruscotto e anche un selfie datato 24 marzo 2021. Eppure quella foto lascia sgomenti perché sembra una foto premonitrice alla luce della situazione che si è verificata poco dopo. Tantissimi messaggi di cordoglio sui social di amici e parenti che non riescono a credere a quello che è successo. Secondo l'ultimo rilevamento Istat nel 2022 si sono verificati in Sicilia 10.444 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 226 persone e il ferimento di altre 15.

199 e aumentano gli incidenti (+5,0%), e i feriti (+5,2%).