Qualità della vita, crollo di Roma

È stata stilata la trentatreesima classifica sulla qualità della vita delle città italiane stilata dal Sole24Ore. Roma è trentunesima su centosette province analizzate con un punteggio finale complessivo di 538,33.

Un dato molto pesante per la Capitale dal momento che fa segnare un meno diciotto nella graduatoria e neanche una medaglia. Un peggioramento netto che va a braccetto con il risultato di Torino e di gran parte delle grandi città italiane. Uno dei motivi principali della discesa, per quanto riguarda Roma, è dovuto al fattore che rivestono le cause civili in Tribunale. Roma, secondo la classifica, è la città più litigiosa d'Italia.

Un altro fattore è dovuto all'elevato prezzo degli affitti delle case e i servizi di vario tipo per i giovani. Non bene anche in merito alla qualità della vita delle donne, quarantaduesima. Il parametro tiene in considerazione occupazione, imprese, quote rosa. Negativo anche il dato sulla sicurezza: sono oltre 4.800 i delitti denunciati ogni 100.000 abitanti secondo i dati Istat riportati dalla ricerca.L'unico parametro in cui è prima è il reddito medio da pensione di vecchiaia: 26.621 euro pro capite, la media nazionale è sotto i 20.000 euro.

I numeri portano Roma quasi in fondo alla classifica (103° posto). Rimane comunque alta per gli indicatori di Affari e Lavoro, insieme a Milano e Trieste e per quello di Demografia, Salute e Società con Bologna e Modena. Abbastanza male anche le altre città capoluogo di provincia del Lazio. Latina si è posizionata ottantesima e Frosinone settantanovesima, subito prima delle città del Sud Italia.

Gli indicatori della classifica sulla Qualità della Vita del Sole24Ore sono novanta e sono suddivisi in sei tradizionali macro-categorie tematiche. Vengono presi in esame dati consolidati sui dodici mesi precedenti, in questo caso hanno ovviamente tenuto conto dell'inflazione, del caro energia e delle ripercussioni dovute alla guerra in Ucraina. Quest'anno ha vinto per la quinta volta (2000, 2004, 2011 e 2020) nella sua storia Bologna. Subito dopo Bolzano e Firenze. Milano resta tra le migliori dieci posizionandosi all'ottavo posto.

Come detto precedentemente, le ultime posizioni sono tutte di città meridionali. Ultima in graduatoria, centosettesima, è Crotone. Belluno, Bologna e Bolzano, invece, si distinguono per Ricchezza e Consumi. Pisa, Siena e Aosta per Ambiente e Servizi. Meglio di tutti per quanto riguarda Cultura e tempo libero sono state Firenze, Trieste e Gorizia. Oristano, Pordenone e Sondrio si caratterizzano per la Giustizia e la sicurezza.