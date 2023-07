L'orrore durante la notte: picchiano e rapinano imprenditore e moglie nella loro villa

Una serata di violenza e terrore quella vissuta dall’imprenditore del settore ceramico Giuseppe Marasti, 76 anni, e da sua moglie, giovedì sera, a San Venanzio di Maranello, nel Modenese. La coppia ha subito una rapina all’interno della loro villa. A fare irruzione nell’abitazione sono stati quattro malviventi con il volto coperto da passamontagna, i quali, dopo aver sollevato la tapparella automatica, hanno sorpreso i coniugi mentre erano intenti a guardare la televisione in cucina. “Sono stati brutali, violenti. Abbiamo temuto davvero di morire: una cosa così l’avevo vista solo nei film” , ha raccontato l’imprenditore al quotidiano Il Resto del Carlino.

La rapina

Dal racconto fatto da Giuseppe Marasti ai carabinieri sembrerebbe che i ladri fossero professionisti con esperienza militare provenienti dall’Est Europa. Non è la prima volta che l’imprenditore modenese è stato preso di mira dai malviventi, dato che in passato aveva già subito due grossi furti. Per questo motivo aveva fondato anche un comitato civico. Giovedì scorso erano le 22 circa quando la coppia di coniugi ha sentito un forte rumore. I due erano in cucina e guardavano la televisione quando si sono ritrovati addosso i quattro rapinatori che avevano sollevato la tapparella automatica. Le vittime della rapina sono state gettare a terra e malmenate brutalmente.

Le minacce

“Ti ammazzo e se chiami i carabinieri torno ad ucciderti” , avrebbero ripetuto più volte all’imprenditore che, però, non si è dato per vinto. “Ad un certo punto – ha detto Marasti – ho reagito perché non ne potevo più e hanno ripreso a picchiarmi. Ci hanno intimato di tenere gli occhi rivolti verso il basso e, poi, ci hanno chiuso in una stanza” . Nel corso della rapina i quattro malviventi hanno rubato contanti trovati in cassaforte, circa 1.500 euro, e un orologio Rolex indossato dall’imprenditore. “Uno dei banditi ci ha sorvegliati – ha aggiunto il proprietario della villetta – continuando a ripetere che ci avrebbero ammazzati se avessimo chiamato i carabinieri” .

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo della rapina sono giunti i carabiniri di Modena che stanno conducendo le indagini insieme ai colleghi del Ris per cercare di individuare i quattro malviventi. Sia l'imprenditore sia la moglie sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassuolo per ricevere tutte le cure del caso. Per loro solo contusioni e abrasione, oltre al grande spavento.