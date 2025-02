"Qui comanda la sinistra". E aggrediscono il consigliere leghista che criticò la statua del Che

Ascolta ora 00:00 00:00

Si era espresso negativamente in merito alla scultura dedicata ad Ernesto Che Guevara installata a Carrara, un paio di settimane fa. E ieri, è stato a quanto pare minacciato ed aggredito da esponenti dell'estrema sinistra, mentre si trovava in compagnia di amici. Questa la disavventura occorsa ad Andrea Tosi, resa nota sulla propria pagina Facebook dallo stesso consigliere comunale della Lega nella città apuana. "Ieri sera, mentre uscivo da un locale a Marina di Carrara con alcuni amici, una persona mi ha aggredito verbalmente, urlandomi: “Tosi sei il peggiore, sei un pagliaccio, vuoi togliere la statua di Che Guevara?” - ha scritto - in riferimento alla mia proposta di rimuovere quella statua da Carrara. Da quel momento, molti altri insulti sono iniziati a piovermi addosso anche da altri individui, come “Fascista di m***a”, “A Carrara comanda la sinistra”, “Te e i tuoi amici siete dei pagliacci, non dovete stare qua, dovete andarvene”. Nel tentativo di provocarmi e continuare a offendermi, si sono avvicinati fino a un centimetro dalla mia faccia, cercando lo scontro diretto".

I toni si sarebbero alzati ulteriormente e a farne le spese sarebbe stato anche un amico del consigliere leghista. "La tensione è salita rapidamente e, mentre cercava di frapporsi per difendermi, un mio amico ha subito una leggera percossa, per fortuna senza conseguenze gravi. Ci tengo a sottolineare che i miei amici nulla c’entrano con la politica - ha proseguito, non nascondendo il disappunto - sono stati coinvolti in un episodio vergognoso senza alcuna ragione, solo perché si trovavano con me. Non solo sono stato attaccato per le mie opinioni, ma anche loro sono stati presi di mira senza giustificazione. T utto questo è inaccettabile. Mi chiedo se sia normale che nel 2025 a Carrara un rappresentante delle istituzioni venga minacciato e insultato per strada per le proprie opinioni politiche. Non mi farò intimidire. Continuerò a difendere le mie idee con determinazione, senza paura".

Sulla questione è intervenuta anche Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, che nel manifestare solidarietà a Tosi ha definito i contestatori " squadristi rossi". “Un atto vile che dimostra ancora una volta l’intolleranza di una parte politica che si professa democratica, ma nei fatti usa la violenza fisica e verbale e la prevaricazione per silenziare chi legittimamente non la pensa come loro - il suo pensiero - è inammissibile che un rappresentante delle istituzioni venga insultato e intimidito solo per aver espresso una posizione politica.

Auspico che tutte le forze politiche condannino con fermezza quanto accaduto, mentre a chi pensa di poterci zittire con la violenza rispondiamo con ancora più determinazione: non ci faremo intimidire. La libertà di espressione e il rispetto delle idee altrui sono pilastri della democrazia, e non saranno quattro facinorosi a farci arretrare di un passo”.